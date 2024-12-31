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مشاهد مذهلة.. بركان كيلاويا في هاواي يثور مجددا ويرسم لوحة فنية من الحمم المنصهرة (فيديو)

أحد أنشط البراكين في العالم

مشاهد مذهلة لتدفق حمم بركان بركان كيلاويا في هاواي
مدة الفيديو 10 minutes 01 seconds
31/12/2024-|آخر تحديث: 31/12/202405:06 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء بأن بركان كيلاويا، الذي يقع في جزر هاواي الأمريكية، والذي يُعد أحد أنشط البراكين في العالم، قد ثار من جديد.

وأظهرت مشاهد البث المباشر للبركان الثائر تصدعات في فوهة البركان التي نفثت منها حمم بركانية، تنبعث على ارتفاعات أكثر من 80 مترًا، كما انبعثت أيضًا مواد منصهرة من البركان، وأطلق الثوران موادّ على علو مرتفع في الغلاف الجوي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية “تصل الغازات البركانية والجسيمات البركانية الدقيقة إلى ارتفاعات تتراوح بين (1800 و2400 متر) فوق مستوى سطح البحر، وتدفعها الرياح باتجاه الجنوب الغربي للولايات المتحدة.

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وأضاف بيان المعهد أن ثاني أكسيد الكبريت الذي أطلقه البركان “سيؤثر في الغلاف الجوي ويخلق ضبابًا مرئيًّا، وقد يضر هذا الضباب البركاني بالبشر والحيوانات والمحاصيل”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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