مصرع 5 إسرائيليين بحادث سير في المغرب

أفادت تقارير إخبارية إسرائيلية أن 5 إسرائيليين لقوا حتفهم، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارتهم بحادث سير في المغرب.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن التقارير الأولية تشير إلى أن 5 إسرائيليين شباب من صفد فقدوا السيطرة على السيارة التي انقلبت في منطقة ورزازات جنوبي المغرب.

ونقلت القناة تصريحات لنائب رئيس منظمة “زاكا” الإسرائيلية “منذ لحظة تلقينا البلاغ، نعمل مع السلطات في المغرب لتسريع عملية تشريح الجثث”.

وأضاف مسؤول في “زاكا”: “كان الحادث بعيدًا عن المنطقة التي يعيش فيها اليهود في المغرب، مما جعل من الصعب جدًا معالجة المصابين”.

ومنظمة “زاكا” هي منظمة إسرائيلية غير حكومية، واسمها هو اختصار لعبارة “تحديد هوية ضحايا الكوارث”، وتعمل في مجال الإنقاذ والإغاثة وجمع الجثث بما يتماشى مع العقيدة اليهودية، وتضم نحو 3 آلاف متطوع.

ونقلت عن يسرائيل حسيد، أحد أفراد طاقم الإسعاف الإسرائيلي، أن الشباب القتلى “كانوا برفقة مجموعة كبيرة سافرت للصلاة في مواقع دينية يهودية”.

وتقدر السلطات الإسرائيلية وجود ما بين 2000 – 2500 يهودي في المغرب.