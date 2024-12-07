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مشهد مذهل.. كويكب يتحول إلى كرة لهب ويشق سماء الليل في روسيا (فيديو)

لغز “الوميض الناري”

جسم غامض مضيء يظهر في سماء روسيا
جسم غامض مضيء يظهر في سماء روسيا (ديلي ميل)
7/12/2024

قال مسؤولون وعلماء إن كويكبا أضاء سماء الليل في جمهورية ياقوتيا النائية في أقصى شرق روسيا، وخلّف كرة نارية قبل أن يحترق في الغلاف الجوي.

وذكرت وزارة الطوارئ في ياقوتيا أن جميع الهيئات الرسمية طبقت حالة التأهب عند اقتراب الكويكب، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار عقب سقوطه.

أضاء سماء الليل

وأضافت الوزارة “تمكن سكان أوليكمينسك ولينسك من رؤية ذيل أشبه بذيل المذنب وضوء ساطع خلال الليل”.

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وقالت وكالة الفضاء الأوروبية على منصة إكس إن من المعتقد أن يكون قُطر الكويكب 70 سنتيمترًا، ورُصد قبل 12 ساعة تقريبا من ظهوره في السماء، وأنه دخل الغلاف الجوي الساعة 1.15 صباحا بالتوقيت المحلي (16.15 بتوقيت غرينتش).

“مذهل للغاية”

وأضافت الوكالة “بفضل ملاحظات علماء الفلك حول العالم، استطاع نظام الإنذار لدينا من التنبؤ بهذا الأثر ضمن إطار زمني يبلغ زائد أو ناقص 10 ثوان”.

ونقلت دورية (نيو ساينتيست) العلمية عن عالم الفلك “آلان فيتزسيمونس”، جامعة كوينز في بلفاست قوله قبل ظهور الكرة النارية، إن الكويكب “صغير، لكنه سيكون مذهلًا للغاية، وسيظهر من على بعد مئات الكيلومترات”.

“وميض ناري”

وبحسب علماء الفلك، فإن رحلة الكويكب استغرقت خمس ثوان، وخلال هذا الوقت، تم تسجيل وميض واحد عندما سقط إلى قطع.

وسجلت كاميرات لحظة سقوط الكويكب في مدينة لينسك في ياقوتيا، وبحسب قناة “SD News of Yakutia” على تلغرام، فإن الكويكب ظهر نفسه في أوليكمينسك بـ”وميض ناري وتذبذب طفيف”.

المصدر : رويترز + مواقع إلكترونية

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