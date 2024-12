مشهد مذهل.. كويكب يتحول إلى كرة لهب ويشق سماء الليل في روسيا (فيديو)

قال مسؤولون وعلماء إن كويكبا أضاء سماء الليل في جمهورية ياقوتيا النائية في أقصى شرق روسيا، وخلّف كرة نارية قبل أن يحترق في الغلاف الجوي.

وذكرت وزارة الطوارئ في ياقوتيا أن الهيئات الرسمية جميعها طبقت حالة التأهب عند اقتراب الكويكب، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار عقب سقوطه.

وأضافت الوزارة “تمكن سكان أوليكمينسك ولينسك من رؤية ذيل أشبه بذيل المذنب وضوء ساطع خلال الليل”.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية على منصة “إكس” إن من المعتقد أن يكون قُطر الكويكب 70 سنتيمترًا، ورُصد قبل 12 ساعة تقريبًا من ظهوره في السماء، وأنه دخل الغلاف الجوي الساعة 1.15 صباحًا بالتوقيت المحلي (16.15 بتوقيت غرينتش).

Incoming!☄️

A small asteroid has just been spotted on a collision course with Earth. At around ~70 cm in diameter, the impact will be harmless, likely producing a nice fireball in the sky over northern Siberia around seven hours from now at ~16:15 +/- 05 min UTC (17:15 +/-5 min… pic.twitter.com/ie9yj0FHfB

— European Space Agency (@esa) December 3, 2024