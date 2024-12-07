مشهد مذهل.. كويكب يتحول إلى كرة لهب ويشق سماء الليل في روسيا (فيديو)

قال مسؤولون وعلماء إن كويكبا أضاء سماء الليل في جمهورية ياقوتيا النائية في أقصى شرق روسيا، وخلّف كرة نارية قبل أن يحترق في الغلاف الجوي.

وذكرت وزارة الطوارئ في ياقوتيا أن الهيئات الرسمية جميعها طبقت حالة التأهب عند اقتراب الكويكب، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار عقب سقوطه.

!!!️🇷🇺💥L’asteroide è caduto in Yakutia pic.twitter.com/auQqEdu8Nd — Valentina 🇧🇬🇷🇺🇮🇹🧱 (@ValentinaMihay5) December 3, 2024

أضاء سماء الليل

وأضافت الوزارة “تمكن سكان أوليكمينسك ولينسك من رؤية ذيل أشبه بذيل المذنب وضوء ساطع خلال الليل”.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية على منصة “إكس” إن من المعتقد أن يكون قُطر الكويكب 70 سنتيمترًا، ورُصد قبل 12 ساعة تقريبًا من ظهوره في السماء، وأنه دخل الغلاف الجوي الساعة 1.15 صباحًا بالتوقيت المحلي (16.15 بتوقيت غرينتش).

Incoming!☄️ A small asteroid has just been spotted on a collision course with Earth. At around ~70 cm in diameter, the impact will be harmless, likely producing a nice fireball in the sky over northern Siberia around seven hours from now at ~16:15 +/- 05 min UTC (17:15 +/-5 min… pic.twitter.com/ie9yj0FHfB — European Space Agency (@esa) December 3, 2024

“مذهل للغاية”

وأضافت الوكالة “بفضل ملاحظات علماء الفلك حول العالم، استطاع نظام الإنذار لدينا من التنبؤ بهذا الأثر ضمن إطار زمني يبلغ زائد أو ناقص 10 ثوان”.

ونقلت دورية (نيو ساينتيست) العلمية عن عالم الفلك “آلان فيتزسيمونس”، جامعة كوينز في بلفاست قوله قبل ظهور الكرة النارية، إن الكويكب “صغير، لكنه سيكون مذهلًا للغاية، وسيظهر من على بعد مئات الكيلو مترات”.

Closer footage of the asteroid in Yakutia, Russia as it entered the Earth’s atmosphere and lit the sky beautifully for a brief moment. pic.twitter.com/ym98U4khYF — Target Reporter (@Target_Reporter) December 3, 2024

“وميض ناري”

وبحسب علماء الفلك، فإن رحلة الكويكب استغرقت 5 ثوان، وخلال هذا الوقت، تم تسجيل وميض واحد عندما سقط إلى قطع.

وسجلت “كاميرات” لحظة سقوط الكويكب في مدينة لينسك في ياقوتيا، وبحسب قناة “SD News of Yakutia” على “تلغرام”، فإن الكويكب ظهر نفسه في أوليكمينسك بـ”وميض ناري وتذبذب طفيف”.