تركيا.. مقتل 5 عسكريين جراء تحطم مروحيتهم بولاية إسبرطة (فيديو)

قالت وزارة الدفاع التركية إن 5 جنود لقوا حتفهم وأصيب آخر بجروح خطيرة في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في جنوب غرب تركيا اليوم الاثنين.

وذكر بيان للوزارة أن الطائرة المروحية هي من طراز يو.إتش-1، سقطت أثناء مهمة تدريبية في إسبرطة، وتم نقل الجندي المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

Isparta’da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı… — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 9, 2024

وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد الدخان من موقع سقوط الطائرة، ووصول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتناثر حطام الطائرة.