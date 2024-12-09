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تركيا.. مقتل 6 عسكريين جراء تحطم مروحيتهم بولاية إسبرطة (فيديو)

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9/12/2024-|آخر تحديث: 9/12/202402:53 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت وزارة الدفاع التركية إن 6 جنود لقوا حتفهم وأصيب آخر بجروح خطيرة في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في جنوب غرب تركيا اليوم الاثنين.

وذكر بيان للوزارة أن الطائرة المروحية هي من طراز يو.إتش-1، سقطت أثناء مهمة تدريبية في إسبرطة، وتم نقل الجندي المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد الدخان من موقع سقوط الطائرة، ووصول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتناثر حطام الطائرة.

بدوره، قال والي إسبارطة عبد الله أرين، إن المروحية تحطمت في قضاء كتشي بورلو جراء احتكاكها بمروحية أخرى.
وأضاف أن إحدى المروحيتين سقطت، فيما لم يذكر تفاصيل حول المروحية الأخرى.

المصدر : وكالات

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