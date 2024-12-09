تركيا.. مقتل 6 عسكريين جراء تحطم مروحيتهم بولاية إسبرطة (فيديو)

قالت وزارة الدفاع التركية إن 6 جنود لقوا حتفهم وأصيب آخر بجروح خطيرة في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في جنوب غرب تركيا اليوم الاثنين.

وذكر بيان للوزارة أن الطائرة المروحية هي من طراز يو.إتش-1، سقطت أثناء مهمة تدريبية في إسبرطة، وتم نقل الجندي المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

Isparta’da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı… — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 9, 2024

وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد الدخان من موقع سقوط الطائرة، ووصول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتناثر حطام الطائرة.

بدوره، قال والي إسبارطة عبد الله أرين، إن المروحية تحطمت في قضاء كتشي بورلو جراء احتكاكها بمروحية أخرى.

وأضاف أن إحدى المروحيتين سقطت، فيما لم يذكر تفاصيل حول المروحية الأخرى.