حاولت إنقاذ حفيدها.. كاميرا مراقبة توثق دهس امرأة تركية تحت عجلات الترام (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة في إسطنبول لحظة سقوط امراة تحت عجلات الترام أثناء محاولتها إنقاذ حفيدها.

وأصيبت المرأة بجروح خطرة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة رغم المساعي الطبية لإنقاذها.

كاميرا مراقبة توثقق لحظة دهس سيدة تركية تحت عجلات الترام أثناء محاولتها إنقاذ حفيدها الذي أفلت منها وحاول عبور الشارع راكضا في منطقة #كاديكوي بولاية #إسطنبول…

السيدة تمكنت من إنقاذ حفيدها من خلال دفعه إلى الجهة المقابلة، لكن لم تتمكن من إنقاذ نفسها وبقيت أمام الترام pic.twitter.com/gOqZOFLM6L — كوزال (@guzel_olalim) February 10, 2024

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فقد قفز الطفل فجأة على قضبان خط ترام كاديكوي-مودا في شارع الجنرال عاصم غوندوز في منطقة عثمان آغا.

ولحظة هروب الطفل وابتعاده عن جدته، ركضت خلفه على الفور، وأنقذته لكنها فارقت الحياة.