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حاولت إنقاذ حفيدها.. كاميرا مراقبة توثق دهس امرأة تركية تحت عجلات الترام (فيديو)

ترام واي اسطنبول الترام
ترام في شوارع إسطنبول (غيتي)
10/2/2024-|آخر تحديث: 11/2/202412:04 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

وثقت كاميرا مراقبة في إسطنبول لحظة سقوط امراة تحت عجلات الترام أثناء محاولتها إنقاذ حفيدها.

وأصيبت المرأة بجروح خطرة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة رغم المساعي الطبية لإنقاذها.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فقد قفز الطفل فجأة على قضبان خط ترام كاديكوي-مودا في شارع الجنرال عاصم غوندوز في منطقة عثمان آغا.

ولحظة هروب الطفل وابتعاده عن جدته، ركضت خلفه على الفور، وأنقذته لكنها فارقت الحياة.

المصدر : الجزيرة مباشر