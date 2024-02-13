انهيار جبل وتحوله إلى نهر من التراب.. 9 أشخاص محاصرون في منجم في تركيا بعد انهيار أرضي (فيديو)

تسبب انزلاق للتربة في محاصرة 9 عمال على الأقل في منجم ذهب في أرزينجان شرقي تركيا، وفق ما أعلن رئيس بلديتها الثلاثاء، مضيفا أن جهود البحث والإنقاذ جارية.

وأوضح رئيس البلدية بكير أكسون، عبر محطة “إن تي في” التركية الخاصة، أن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين تحت الأرض ما زال غير معروف.

وأظهرت صور من مكان الحادث انزلاق التربة يجتاح الوادي حيث يُعتقد أن العمال كانوا موجودين عند وقوعه.

انهار منجم للذهب منذ قليل في منطقة إيليتش بولاية إرزنجان وسط #تركيا

– الانهيار كان إنزلاقاً للتربة المكدسة خارج المنجم وليس المنجم نفسه

– وزير الداخلية علي يرلي قايا: 9 من أصل 667 عاملاً مفقودين والباقي محاصرون #Erzincan #Maden

Erzincan'daki madende

İliç pic.twitter.com/YlH1lAQdQb — ناصر بن علي – Nasır Ali Oğlu (@NasirAliOglu) February 13, 2024

وقال وزير الداخلية علي يرليكايا إنه لا يُعرف شيء عن 9 من بين 667 عاملا في المنجم، مضيفا أن 400 فرد إنقاذ أُرسلوا بشكل عاجل إلى مكان الحادث.

وأضاف لمحطة “تي آر تي” الحكومية “أحصى المحافظ ومسؤولو الشركة جميع الموظفين، ولا نعرف شيئا عن 9 عمال”.

وتابع “أرسلنا سيارات إنقاذ ومولدات ومعدات إضاءة (إلى الموقع). لدينا أمنية واحدة فقط، أن نتمكن من تقديم أخبار جيدة لعائلات هؤلاء الإخوة”.

ووقع انزلاق التربة قرابة الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، قرب منطقة إيليتش في مقاطعة أرزينجان.

وقالت “أناغولد”، وهي شركة خاصة تدير المنجم، إنها تعمل على الحد من تبعات هذا الحادث “المؤلم”. وأضافت في بيان “سنحشد كل مواردنا من أجل معرفة أسباب هذا الحادث”.

وبدأ إنتاج الذهب في المنجم عام 2010، حسب تقارير إعلامية تركية. وغالبا ما تحدث انزلاقات تربة أو انهيارات مناجم في أجزاء من تركيا.