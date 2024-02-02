الهند تطلق سراح “حمامة” اعتقلتها مدة 8 أشهر

أطلقت الهند حمامة وضعتها في الأسر مدى 8 أشهر للاشتباه في أنها أداة تجسسية، بعدما برّأتها أخيرًا، على ما أفادت به منظمة “بيتا” المدافعة عن حقوق الحيوان الجمعة.

وأوضحت المنظمة أنّ الطائر التُقط في مايو/أيار وهو يحمل “رسالة غير قابلة للقراءة”، ثم أُسر في عيادة بيطرية في بومباي، قبل أن تطلقه الشرطة في 30 يناير/كانون الثاني المنصرم.

وأوضحت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أنّ الرسالة كانت مكتوبة بالصينية، مما أثار قلق المحققين.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الشرطة فتحت تحقيقًا يتعلّق بعملية تجسس، لكنها أغلقت الملف في نهاية التحقيق”.

وتُعدّ عمليات التقاط الحمام بتهمة التجسس حوادث شائعة في الهند.

ففي عام 2016، وضعت حمامة في الأسر بعدما التُقطت قرب الحدود الباكستانية، وكانت تحمل رسالة تهديد لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.