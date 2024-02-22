ثعلب ينتهز انشغال منقذ ويسرق هاتفه (فيديو)

انتهز ثعلب انشغال منقذ في جمعية لحماية الحيوانات بثعلب آخر وسرق هاتفه وانطلق به، قبل أن يتركه على الأرض.

وتم استدعاء العامل إلى إحدى القرى، جنوب غربي إنجلترا، لإنقاذ ثعلب آخر من إصابة لحقت به.

وبعد أن وضع هاتفه المحمول على الأرض لتسجيل عملية الإنقاذ، انطلق ثعلب آخر كان يراقب الموقف وسرق الهاتف وانطلق به.

وبعد ثوان عدة، ترك الثعلب الهاتف على الأرض ليتمكن المنقذ من استعادة هاتفه.

وقالت الجمعية إن الحادث لم يؤثر في إنقاذ الثعلب الآخر من إصابته، وإنه تلقى العلاج اللازم.