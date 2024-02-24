“حلوى الجزرية”.. تقليد أهالي صيدا في لبنان لإحياء ليلة النصف من شعبان (فيديو)

في منتصف شهر شعبان من كل عام، تفوح روائح حلوى “النص” أو “الجزرية” داخل أرجاء مدينة صيدا في لبنان، إذ تُعَد تقليدًا أساسيًّا يحافظ عليه أهل المدينة بصنع الحلوى وتقديمها إلى الأحباب والأصدقاء.

واشتهرت عائلة “أرناؤوط” بمدينة صيدا بصناعة حلوى “الجزرية”، إذ توارث الأبناء هذه المهنة عن آبائهم وأجدادهم قديمًا.

وقال خالد الأرناؤوط، الذي تسلم عهدة محل الحلوى من بعد والده، إنهم قاموا بإنشاء المحل عام 1968. وأضاف “ورثت هذا المحل عن والدي الذي أولى اهتمامًا خاصًّا بصنع حلوى الجزرية أو النص”.

وتابع للجزيرة مباشر “حلاوة النص خاصة بنا بالذات في صيدا، وتتميز هذه الحلوى بشعبيتها خلال الأيام الأولى من منتصف شهر شعبان، وتُعتبر عُرفًا عن انتقال القبلة من المسجد الأقصى إلى مكة المكرمة، فهذه الليلة أصبحت مثل العيد لدينا، والناس تتوافد لشراء الحلوى في هذه الليالي”.

وعن طريقة تحضيرها، قال خالد “يتطلب إعداد حلاوة النص جهدًا كبيرًا، حيث نبدأ بعملية تقشير اليقطين، تليها عملية التبزير، ثم التقطيع، وبعد ذلك يأتي دور النقع، وأخيرًا الانتقاع في مياه الكلس المصفاة”.

وأوضح أنه توجد 3 أصناف مختلفة لحلوى الجزرية منها “الجزرية السادة، والجزرية الناشفة، والجزرية السوداء التي تحتوي على الجوز بشكل خاص”.

وأشار الأرناؤوط الذي يقيم في السعودية إلى أنه يسافر خصيصًا من أجل صناعة الحلوى بكل حب لأهالي مدينته، خلال الموسم الذي يتزامن مع شهري شعبان ورمضان.