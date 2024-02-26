متى يبدأ رمضان؟ مركز الفلك الدولي يعلن الموعد المتوقع لصيام المسلمين

بدأت معظم الدول الإسلامية شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير/شباط 2024، وعليه فإنها ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك يوم الأحد 10 مارس/آذار المقبل.

وبحسب تقرير لمركز الفلك الدولي، سيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبًا، وبناء على ذلك فمن المتوقع أن يبدأ العديد من الدول شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 تحري هلال رمضان بين الرؤية بالعين المجردة والحسابات الفلكية (شاهد) end of list

أما إمكانية رؤية الهلال يوم الأحد 10 مارس، فهي -استنادًا إلى جميع معايير رؤية الهلال المنشورة في أبحاث علمية محكمة- غير ممكنة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب. ولكن تمكن رؤيته باستخدام التلسكوب من أجزاء من الأمريكتين، خاصة من الأجزاء الغربية.

وبناء على ذلك فإنه يتوقع أن تبدأ الدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال من مكان ما في العالم الإسلامي، شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس.

بيان فلكي حول ظروف رؤية هلال شهر رمضان المبارك 1445هـ بدأت معظم الدول الإسلامية شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير 2024م، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 مارس، وسيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس… pic.twitter.com/Uro37mG6JM — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) February 26, 2024

وأشار تقرير المركز إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة هو 29 دقيقة، وأقل عمر لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة هو 15 ساعة و33 دقيقة، وأقل بعد عن الشمس لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة هو 7.6 درجات. ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره وبعده عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى مثل بعده عن الأفق وقت رصده.

أما يوم الاثنين 11 مارس، فإن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من جميع مناطق العالم الإسلامي، ويمكن لمن يرغب في رؤية الهلال في ذلك اليوم النظر جهة الغرب بعد غروب الشمس بحوالي 15 إلى 25 دقيقة من مكان أفقه الغربي مكشوف، والبحث عن الهلال قريبا من المنطقة التي غابت عندها الشمس، وحينها سيبدو الهلال نحيلا وقريبا من الأفق، وسيغيب بعد غروب الشمس بحوالي 60 إلى 80 دقيقة.

ونشر مركز الفلك الدولي الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس في بعض المدن العربية والإسلامية يوم الأحد 10 مارس، كما أرفق خريطة تبين مدى إمكانية رؤية الهلال في ذلك اليوم من جميع مناطق العالم.

وأنُشئ المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي -ومقره أبو ظبي- على شبكة الإنترنت عام 1998، ويضم حاليًّا أكثر من 1500 عضو من العلماء والمهتمين برصد الأهلّة وحساب التقاويم.