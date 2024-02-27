شاهد: حريق ضخم يلتهم مصنعا للبلاستيك في الخليل بالضفة الغربية

شب حريق ضخم، مساء الثلاثاء، داخل مصنع للمواد البلاستيكية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في بيان إن طواقمه وطواقم بلدية الخليل “تتعامل مع حريق كبير اندلع في أحد المصانع بالمدينة”.

وأشار إلى “الاستعانة بطواقم من الدفاع المدني في بيت لحم وضواحي القدس وأريحا للمساندة في إخماد الحريق”.

وقال شهود عيان “الحريق بدأ بأحد أقسام شركة خاصة متخصصة في الصناعات البلاستيكية واقعة بأطراف الأحياء السكنية شمالي مدينة الخليل، ثم امتد إلى باقي الأقسام”.

تغطية صحفية: نشوب حريق ضخم داخل مصنع رويال للبلاستيك بمنطقة بئر حرم الرامة في الخليل. pic.twitter.com/fgrYZDz3mv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 27, 2024

من جهته، قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة “الحريق ضخم جدا، وفي كل لحظة يتسع وخارج عن السيطرة، وهناك خطورة من امتداده إلى البيوت”.

وأضاف لوكالة الأناضول “كل ما لدى البلدية من إطفائيات وصهاريج مياه وجرافات وبواقر، تم استنفارها للمساعدة في إطفاء الحريق”.

وأشار إلى وجود “خطر حقيقي من امتداد النيران إلى المنازل”.

وتُظهر صور ومقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل حجم الحريق وتصاعد سحب دخان سوداء من المصنع.

وأعلن جهاز الدفاع المدني توجه طواقم ومركبات من مراكزه في الخليل وبيت لحم، وطواقم إضافية من ضواحي القدس وأريحا ورام الله، إلى موقع الحريق، للعمل على إخماده.

ويُعَد هذا المصنع، الذي يقع في منطقة بئر حرم الرامة شمال مدينة الخليل، ركنا أساسيا في الاقتصاد الفلسطيني، ويُشغل نحو ألف عامل، ويتكون من سلسلة من المنشآت المتلاصقة الممتدة على مساحة واسعة من الأرض.