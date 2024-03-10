“فلسطين في القلب”.. عبارة تزيّن أكبر مجسم لفانوس رمضاني بمصر (فيديو)

زينت عبارة “فلسطين في القلب” أكبر مجسم لفانوس خشبي في مصر، بمنطقة البراجيل غربي العاصمة القاهرة، ابتهاجا بحلول شهر مضان.

واعتادت المنطقة تصميم مجسم لأكبر فانوس في مصر على مدى نحو 4 عقود، احتفالا بحلول شهر الصوم.

وأظهرت صور أجواء كرنفالية لتعليق الفانوس الضخم، الذي ظهر على شكل مسجد كبير زُينت جوانبه بعبارة “فلسطين في القلب”، وسط أهازيج رمضانية، في حين احتفل أطفال حول الفانوس.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية في فيسبوك اليوم الأحد، موعد استطلاع هلال شهر رمضان.

من جهته، كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، جاد القاضي، عن موعد غرة هلال شهر رمضان فلكيا في البلاد.

وقال في بيان “طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد أن هلال شهر رمضان لعام 1445هـ سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ الموافق 2024/3/10م (يوم الرؤية)”.

وأضاف البيان “يبقى الهلال الجديد لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة، وفي القاهرة 14 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (13 – 15 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (4 – 22 دقيقة)”.

وأكد البيان أن “غرة شهر رمضان المعظم 1445هـ فلكيا ستكون يوم الاثنين 2024/3/11م”.