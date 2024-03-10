“مطعم الحب”.. إحسان من نوع خاص في تونس (فيديو)

المئات من المشردين المنتشرين في شوارع العاصمة تونس ينتظرون كل ليلة أطباق عشاء ساخن يدفئهم في برد الشتاء القارص، يقدمها لهم شباب دفعهم حب الخير والعمل الإنساني إلى المساعدة، من خلال مشروعهم “مطعم الحب”.

ويعمل شباب جمعية “متحدون من أجل الإنسانية” في تونس منذ سنوات على تقديم مئات الوجبات الغذائية يوميا لفاقدي المأوى من خلال المطعم.

مع أولى ساعات ليل الشتاء الطويل، يبدأ سامي عياد ومتطوعون بإعداد أطباق الوجبة الليلية تمهيدا لتوزيعها بين شوارع العاصمة وأزقتها، حيث ينتظر المشردون الحصول على أي شيء يسد رمقهم.

ويقدّم المطعم بشكل مواز أطباقا للعامة بأجر، لكنه يخصص الدخل لتمويل أنشطته الخيرية، ومنها توفير الطعام الكافي لتقديم وجبات إلى المئات من المشردين الموجودين في الغالب قرب المساجد والمستشفيات والبنايات المهجورة أو المعزولة.

قال مهدي خودي أحد الشباب المتطوعين في المطعم “لا نكتفي بإطعام المشردين، نحن نسعى إلى إيجاد حلول دائمة لهم حتى يحصلوا على فرص أفضل في الحياة”.

وأكد خودي أن علاقتهم بالمشردين تجاوزت مجرد تقديم وجبات عشاء “إذ أصبحت تجمعنا بهم علاقات خاصة”.

يبدأ المتطوعون بتوزيع الأطباق في جولة ليلية يومية على امتداد الأسبوع، ويقول مهدي إن المطعم بدأ في سنواته الأولى بتوفير نحو 300 وجبة يوميا للمحتاجين الذين يبيتون في العراء، لكن العدد بدأ يتقلص ووصل أواخر عام 2023 إلى نحو 100 وجبة.

وأضاف مهدي “نعرفهم جيدا ونعرف قصصهم وأماكن وجود كل فرد منهم، حتى أننا أصبحنا أصدقاء نفتقدهم ويفتقدوننا”.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس قد أعلنت، العام الماضي، أن أكثر من 4 ملايين مواطن أصبحوا تحت خط الفقر.