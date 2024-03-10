وفاة الشيخ أحمد المحلاوي عن عمر ناهز 99 عاما

توفي، صباح اليوم الأحد، بمدينة الإسكندرية في مصر، الداعية الشيخ أحمد المحلاوي عن عمر ناهز 99 عامًا.

ووُلد الشيخ أحمد عبد السلام المحلاوي في الأول من يوليو/تموز عام 1925 بمحافظة كفر الشيخ.

وتخرّج في قسم القضاء الشرعي بكلية الشريعة جامعة الأزهر عام 1957، وعمل إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف المصرية.

انتقل المحلاوي إلى الإسكندرية وعمل إمامًا وخطيبًا لمسجد سيدي جابر، ومن ثم لجامع القائد إبراهيم بمحطة الرمل، ليصبح من أبرز دعاة المدينة وخطبائها قبل وقفه عن الخطابة عام 1996.

تولى الشيخ رئاسة “لجنة الدفاع عن المقدسات الإسلامية” التي أُسست عقب تدنيس المصحف بأيدي المحققين في غوانتانامو.

واعتُقل المحلاوي خلال فترة حكم الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وتكلم عنه السادات في أحد خطاباته.

وقد نعاه العديد من العلماء، وقال عنه الشيخ محمد الصغير في تدوينة عبر منصة إكس “توفي صبيحة اليوم فضيلة الشيخ أحمدالمحلاوي عن عمر ناهز 98 عامًا، قضاها في طلب العلم وتعليمه، ونشر الدعوة والوعي، ومجابهة الظلم ومراغمة المستبدين”.

وأضاف “ويُعَد الشيخ المحلاوي من رموز مدرسة الأزهري الثائر، فكان الإمام الثائر، والخطيب الذي يهز أعواد المنابر، والمربي الذي جلس تحت أقدامه الجميع، ونهل من تجربته أصحاب المدارس المختلفة بمسجده الشهير القائد إبراهيم في الإسكندرية”.

توفي صبيحة اليوم فضيلة الشيخ #أحمد_المحلاوي عن عمر ناهز 98 عاما.. قضاها في طلب العلم وتعليمه، ونشر الدعوة والوعي، ومجابهة الظلم ومراغمة المستبدين، ويعد الشيخ المحلاوي من رموز مدرسة الأزهري الثائر، فكان الإمام الثائر، والخطيب الذي يهز أعواد المنابر، والمربي الذي جلس تحت أقدامه… pic.twitter.com/m3DzaVYYAf — د. محمد الصغير (@drassagheer) March 10, 2024