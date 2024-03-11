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نيويورك.. عشرات المسلمين يؤدون أول صلاة تراويح بميدان التايمز (صور)

عشرات المسلمين يؤدون أول صلاة تراويح في ميدان التايمز بنيويورك
عشرات المسلمين يؤدون أول صلاة تراويح في ميدان التايمز بنيويورك (الأناضول)
11/3/2024

تجمع مئات المسلمين في الولايات المتحدة، مساء الأحد، لتأدية أول صلاة تراويح من شهر رمضان الكريم، في ميدان التايمز إضافة إلى أحد المراكز الدينية الكبرى.

وتجمع عشرات المسلمين في ميدان التايمز أحد أهم رموز نيويورك، وأدوا أول صلاة تراويح في شهر رمضان.

عشرات المسلمين يؤدون أول صلاة تراويح في ميدان التايمز بنيويورك
عشرات المسلمين يؤدون أول صلاة تراويح في ميدان التايمز بنيويورك (الأناضول)

ومع بداية شهر الصوم، توافد ملايين المسلمين المقيمين في الولايات المتحدة إلى المساجد لأداء صلاة التراويح لشهر رمضان 1445 هـجري.

كما أقيمت أول تراويح من رمضان في المركز الديني الأمريكي الذي يبعد نصف ساعة عن العاصمة واشنطن.

أول صلاة تراويح في المركز الديني الأمريكي الذي يبعد نصف ساعة عن واشنطن
أول صلاة تراويح في المركز الديني الأمريكي الذي يبعد نصف ساعة عن واشنطن (الأناضول)

واجتمع حشد كبير من المصلين في الساحة الخارجية للمسجد وباحته، وبعد إتمام الصلاة تضرعوا بالدعاء إلى الله تعالى للتفريج عن الفلسطينيين بقطاع غزة الذي يتعرضون لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من 5 أشهر.

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ويتزامن رمضان هذا العام في غزة مع حرب إسرائيلية مدمرة على القطاع، خلفت حتى اليوم الاثنين، 31 ألفًا و112 شهيدًا و72 ألفًا و760 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية.

المصدر : الأناضول