“هذا ما دفعنا إلى اعتناق الإسلام”.. شون كينغ وزوجته يكشفان للجزيرة مباشر سر مفاجأة أول رمضان (فيديو)

قال الناشط والمؤلف الأمريكي المعروف والقس السابق، شون كينغ، إن الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ نحو ستة أشهر، كانت أحد الأسباب الرئيسية التي دفعته وزوجته إلى اعتناق الإسلام.

وبسؤاله عن سبب تحوّله من قس يدعو للديانة المسيحية إلى مسلم، أجاب كينغ خلال مقابلة له مع (المسائية) على الجزيرة مباشر “كنت أعكف منذ سنوات على دراسة الاختلافات بين الإسلام والمسيحية، ولا شك أن متابعتي لأحوال المسلمين حول العالم خلال الفترة الأخيرة قد دفعتني إلى الاقتناع بأن الإسلام هو الدين الحق”.

تجربة الصيام

من جانبها، أشارت زوجته الدكتورة راي كينغ، التي أعلنت هي الأخرى اعتناقها الإسلام، إلى أن صوم رمضان كان تجربة رائعة بالنسبة لها، ولا سيما أن الصوم موجود أيضًا في الديانة المسيحية.

وأوضحت أنها كانت لديها صديقات مسلمات أكدن لها قبل ذلك أن الصوم في الإسلام له مزايا جميلة، وأن هذا ما عاينته بالفعل عقب نطقها الشهادتين بالتزامن مع بدء الشهر الكريم.

اعتناق الإسلام مع قدوم #رمضان.. هل واجه الناشط والمؤلف الأمريكي #شون_كينغ مع زوجته مشكلة مع الصيام؟ pic.twitter.com/u5pE8GxGgl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 12, 2024

فخور بدعم فلسطين

وأكد شون أنه فخور بدعمه للفلسطينيين ضد الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، معبّرًا عن رفضه السياسات التي تقوم بها الولايات المتحدة من دعم وتمويل لهذه الحرب.

كما أشار في الوقت ذاته إلى أن خسارة حسابه الذي كان يتابعه 6 ملايين شخص عبر منصة إنستغرام، لا تقارَن بحجم التضحيات التي قدّمها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أنه سيواصل دعم القضية الفلسطينية دون تراجع.

شون كينغ ناشط ومؤلف أمريكي: ما حدث معي لا يُقارن بالثمن الذي يدفعه الفلسطينيون في #غزة كل يوم pic.twitter.com/TgL8dNppOc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 12, 2024

“قس فيسبوك” الذي دخل الإسلام

ويحمل كينغ شهادة الماجستير من جامعة ولاية أريزونا ودرَّس التربية المدنية في المدرسة الثانوية لمدة وجيزة، قبل أن يصبح قسًّا ويؤسس كنيسة في أتلانتا عام 2008 سُميت الكنيسة الشجاعة، التي قادها لمدة 4 سنوات، حيث استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد أعضاء جدد، وكان يُعرف باسم “قس فيسبوك”.

وأعلن كينغ وزوجته اعتناقهما الإسلام، أول أمس الاثنين، مع حلول أول أيام شهر رمضان المبارك في العالمين العربي والإسلامي.