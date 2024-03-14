بعضها قد يبطل الصيام.. احذر هذه الأشياء في نهار رمضان (فيديو)

يتساءل كثيرون عن حكم بعض الأمور والعادات في نهار رمضان، وهل تبطل الصيام أم لا؟

وعبر برنامج أيام الله على شاشة الجزيرة مباشر تحدث الدكتور علي القره داغي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن حكم هذه الأشياء.

غسل الأسنان بالمعجون والفرشاة

لا يبطل الصيام إذا احتاط الإنسان بحيث لا يبقى أي أثر من المعجون.

قطرة العين وقطرة الأنف

قطرة العين لا تبطل، وقطرة الأذن أيضا لا تبطل، وقطرة الأنف فيها خلاف، ولكن الأرجح أنها لا تبطل إلا إذا نزل كثير منها في البلعوم وبلعه الصائم.

الحقن

جميع الحقن غير الحقن الغذائية لا تبطل الصيام.

الحجامة

لا بأس بها.

بخاخ الربو

الرأي الذي أراه راجحا أنه لا يبطل الصيام.

البخور والعطر

لا يبطل الصيام.

التحميلة

لا تبطل الصيام.

التدخين

مبطل للصيام ومحرم.

الغيبة والنميمة

لا تبطلان الصيام، ولكنهما تبطلان ثوابه تمامًا.