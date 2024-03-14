وفاة حمدي السيد أصغر نقيب للأطباء في مصر عن عمر ناهز 94 عاما

توفي أمس الأربعاء في القاهرة الدكتور حمدي السيد نقيب أطباء مصر وعضو البرلمان المصري سابقا عن عمر يناهز 94 عاما.

ولد حمدي السيد في إبريل/نيسان عام 1930، وتخرج في كلية الطب وعمل أستاذا لجراحة القلب بكلية الطب في جامعة عين شمس.

انتخب حمدي السيد نقيبا لأطباء مصر أربع دورات متتالية، بدأت عام 1980 وكان أصغر نقيب للأطباء، بعدما كان عضوا بمجلس النقابة من 1969 حتى عام 1976.

كما انتخب عضوا بمجلس الشعب المصري عن دائرة مصر الجديدة ثلاث دورات متتالية، بترشيح من الحزب الوطني الحاكم، وكان رئيسا للجنة الصحة بالبرلمان.

فقد مقعده الانتخابي في انتخابات مجلس الشعب المصري 2010، وصرح بأن ذلك وقع بسبب تزوير من قبل الشرطة بل والحزب الوطني نفسه الذي كان ينتمي إليه؛ وذلك لصالح منافسه مجدي عاشور (الذي خالف قرار جماعة الإخوان المسلمين بالانسحاب من جولة الإعادة في الانتخابات احتجاجا على التزوير) لكسب نقطة على حساب جماعة الإخوان المسلمين، في حادثة كانت الأغرب من نوعها حينذاك.

وقد نعى حمدي السيد العديد من الأطباء والشخصيات البارزة ووزارة الصحة المصرية لدوره الرائد في مجال الصحة في مصر ومسيرته الحافلة.