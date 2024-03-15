صاحب الترجمة الأحدث للقرآن الكريم: حرب غزة ضاعفت إقبال الغربيين على الدين الإسلامي (فيديو)

قال الدكتور مشرف حسين، صاحب الترجمة الأحدث للقرآن الكريم باللغة الإنجليزية في كتابه “The Majestic Quaran” إن الحرب على غزة أسهمت في زيادة نسبة إقبال غير المسلمين على دراسة ترجمة القرآن باللغة الإنجليزية وقراءته، وذلك لمحاولة فهم الإسلام ودراسته.

وكشف مشرف في حوار مع الجزيرة مباشر، الخميس، عن ارتفاع عدد الطبعات الورقية من ترجمته للقرآن، إضافة لقيام المئات بتحميل نسخ إلكترونية منه في أعقاب الحرب.

واعتمد مشرف في ترجمته للقرآن الكريم باللغة الإنجليزية، على استخدام لغة بسيطة تسهم في تسهيل فهم معانيه للمسلمين الجدد، وللباحثين عن اعتناق الإسلام.

وأضح أنه وضع عناوين منفصلة لكل قصة من قصص القرآن، وعندما تنتهي يقوم بوضع عنوان آخر يمهد للقصة التي تليها، وأنه ابتعد في ترجمته عمن سبقوه الذين اعتمدوا ترجمة حرفية للنصوص وللآيات.

ترجمة “موضوعية” للقرآن الكريم

وعن تأثير هذه الطريقة في المتلقين، أجاب أنه تلقى المئات من الرسائل والردود الإيجابية التي أشادت بطريقته في الترجمة من خلال تقسيم سور القرآن إلى موضوعات، ووضع عناوين منفصلة لكل قصة في القرآن، فيما يمكن تسميته (بالترجمة الموضوعية للقرآن الكريم).

وعن المؤسسات الدينية التي اعتمدت ترجمته، قال إن هناك العديد من الجهات التي أقرت ترجمته، وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية التي عدّتها تحولًا جوهريًا مهمًا في ترجمة القرآن بالإضافة إلى 40 عالمًا من المملكة المتحدة والعديد من المدرسين والباحثين الذين أقروها.

وكشف الدكتور مشرف أنه استفاد كثيرًا في كتابه من التفاسير العربية خاصة ابن كثير وضياء القرآن وهي مشهورة في اللغة الأردية، وكذلك صفوة التفاسير للشيخ محمد علي الصابوني.

مناسب للأطفال

كما أعرب عن سعادته بالرسائل التي ترد إليه ممن دخلوا في الإسلام بعد قراءة كتابه مشيرًا إلى أنهم يقدمون الكتاب لأطفالهم، لمساعدتهم على فهم القرآن بطريقة سهلة ويسيرة.

وأوضح أنه تم إهداء عشرات النسخ من الكتاب إلى البرلمان البريطاني والإسكتلندي بجانب توزيعه على المجالس البلدية والمحلية في المملكة المتحدة.

وعن دور علماء الدين والمؤثرين في الحرب الإسرائيلية على غزة، شدد على أهمية تقديم الدعم لغزة وتعريف الغرب بقضيتهم والمشاركة في المظاهرات الداعمة لفلسطين والضغط على السياسيين في هذه البلاد.