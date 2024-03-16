مصر.. حريق هائل باستوديو الأهرام يلتهم ديكور مسلسل “المعلم” في آخر أيام التصوير (فيديو)

شبّ فجر اليوم السبت حريق هائل باستوديو الأهرام للتصوير السينمائي في حي العمرانية بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة.

وتمكنت 30 سيارة إطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى العمارات السكنية المجاورة.

وتم إخلاء 4 عمارات امتدت إليها النيران من السكان، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق وانتداب لجنة لتقدير قيمة الخسائر.

والتهم الحريق كافة ديكورات موقع تصوير مسلسل “المعلم”، بطولة الممثل المصري مصطفى شعبان، الذي يعرض حاليا على الفضائيات المصرية، وذلك خلال آخر أيام التصوير.

وانتقل نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي إلى مكان الحريق، وأكد في تصريحات أن جميع ممثلي المسلسل بخير، ولم يصب أي منهم بأذى.

وقال مرقس عادل مخرج مسلسل “المعلم” لوسائل إعلام محلية، إن جميع أفراد طاقم العمل غادروا الاستوديو قبل اندلاع الحريق بدقائق.

وأكد بطل المسلسل مصطفى شعبان سلامة طاقم العمل ومغادرتهم جميعا للاستوديو.

ووفقا للمعاينة الأولية، فإن سبب وقوع الحريق هو تماس كهربائي ناجم عن عيوب في أسلاك التيار الكهربائي في الاستوديو.

التهم ديكور مسلسل "المعلم" الذي يعرض في شهر رمضان.. آثار حريق إستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية في الجيزة بعد السيطرة عليه pic.twitter.com/ni6SKIZapQ — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 16, 2024

تاريخ سينمائي عريق

ويعد استوديو الأهرام أحد أعرق استوديوهات السينما في مصر والشرق الأوسط، حيث تم تأسيسه أثناء الحرب العالمية الثانية عام 1944 على أيدي اليونانيين أفابخلوس أفراموسيس وباريس بلفيس على مساحة قدرها 27 ألف متر مربع، ويضم الاستوديو 3 بلاتوهات (مواقع تصوير) وصالة عرض وصالة دوبلاج، إلى جانب معمل التحميض والطبع.

ويعد حادث الحريق في مواقع تصوير المسلسلات هو الثاني خلال أقل من شهر، حيث شبّ حريق في الـ25 من فبراير/شباط الماضي في موقع تصوير مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي الذي يعرض حاليا في الموسم الدرامي الرمضاني، وقد تمت السيطرة على الحريق من دون خسائر بشرية.

وشبّ الحريق أثناء تصوير بعض مشاهد المسلسل في منطقة المنصورية التابعة لمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة.