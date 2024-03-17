ويل سميث: قرأت القرآن كاملا في رمضان وهذا ما وجدته

قال نجم هوليوود الممثل الأمريكي ويل سميث إنه قرأ القرآن الكريم كاملًا في شهر رمضان خلال العام الحالي، مؤكدًا أنه يبحث في المرحلة الحالية عن الروحانية في حياته، بعد مروره بفترة عصيبة خلال العامين الماضيين.

وأضاف في مقابلة مع برنامج (بودكاست بيغ تايم) Podcast Big Time على منصة (شاهد) السعودية “لقد فوجئت بوجود ذكر وافٍ لنبي الله موسى، وكان أمرًا مثيرًا للاهتمام. لقد أعجبت ببساطة القرآن، فالأمور واضحة جدًّا فيه، ومن الصعب جدًّا أن تخرج من قراءته بأي نوع من سوء الفهم”.

وتابع “لقد قرأت جميع الكتب المقدسة، وفوجئت بأن كل شيء هو بمثابة قصة واحدة، من التوراة مرورًا بالإنجيل وصولًا إلى القرآن، لم تنقطع الصلة بينها”.

وأشار سميث إلى السلالة الإبراهيمية، وكيف أن النبي إبراهيم (عليه السلام) هو الأب، ومن نسله جاء النبيان إسماعيل وإسحاق (عليهما السلام)، معربًا عن سعادته لفهم الصورة كاملة.

ويل سميث ممثل ومنتج ومغني راب أمريكي، حقق نجاحًا كبيرًا في مجالات التمثيل والغناء، إذ اشتهر بقدرته على تجسيد أدوار في مختلف الشخصيات من تراجيديا وكوميديا وحركة، جعلته من أكثر ممثلي هوليوود جاذبية للجمهور والإيرادات.

واشتهر سميث باهتمامه بالديانات المختلفة ودرسَها، خصوصًا أنه ترعرع في منطقة عرفت تعايش العديد من أبناء ديانات ومعتقدات مختلفة في منطقة جنوب فيلادلفيا، لكنه يكتفي بالقول إنه “مسيحي وتلميذ لجميع الأديان”.