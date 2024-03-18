الدكتور رمضان خميس: أهل غزة أقاموا الحجة على الناس أجمعين والإنفاق على دعمهم واجب (فيديو)

قال الدكتور رمضان خميس الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر إن أهل غزة أقاموا الحجة، “لا على المسلمين وحدهم، بل على الناس أجمعين”.

جاء ذلك في حديثه للجزيرة مباشر عبر برنامج أيام الله تعليقا على ما يحدث في غزة خاصة أن الناس يموتون جوعا هناك.

وقال خميس: هذا جرح غائر في جسد الأمة، وأهل غزة أقاموا الحجة، لا على المسلمين وحدهم، بل على الناس أجمعين، ومن صور الإحسان إلى النفس أن يعطي الإنسان شيئا من طعامه وشيئا من ماله لأهل الرباط الذين يحفظون العزة العربية والكرامة الإسلامية.

وأضاف: الإنفاق صورة من صور الإحسان، وهو واجب وليس نافلة في هذا الواقع، لأن الجهاد الآن في أرض غزة ليس جهاد طلب بل هو جهاد دفع، والفقهاء مجمعون على أن جهاد الدفع واجب على الأمة كلها حتى يخرج الابن بغير إذن أبيه والمرأة بغير إذن زوجها.

وأكد خميس أن الإنفاق “باب من أبواب الإحسان إلى النفس قبل أن يكون إحسانا إلى إخواننا في غزة، وهم قد كشفوا الوجوه وأسقطوا الأقنعة عن وجوه كثير من الناس سواء على مستوى العلماء أو المنفقين والتجار أو السياسات والحكومات والشعوب، فالواقع في غزة كشف أمراض الأمة بصورة واضحة لا تحتاج إلى بيان”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حربًا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت 31726 شهيدًا و73792 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.