السفير البريطاني في العراق يروي تجربة صيامه يوما في رمضان

أعلن السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن أنه نجح في تجربة الصيام مع المسلمين ليوم واحد خلال شهر رمضان المبارك، معربًا عن سعادته بهذه التجربة.

وشارك هيتشن عبر حسابه على منصة إكس، متابعيه تجربة الصيام للمرة الأولى، وعلّق على صورة له ظهر فيها يتناول التمر مع قدح من اللبن، قائلًا “ذهب الظمأ وابتلت العروق”.

ذهب الظمأ وابتلت العروق لقد نجحت في الصيام اليوم. ولكن هذا ليس بشيء بالمقارنة إلى صيام شهر، أو لمن يقوم بأعمال بدنية أثناء الصيام. إن التزام المسلمين بممارساتهم الدينية أمر مدهش. pic.twitter.com/A6mhOE7CNI — Stephen Hitchen FCDO (@SCHitchenFCDO) March 18, 2024

“أمر مدهش”

وأضاف “لقد نجحت في الصيام اليوم، ولكن هذا ليس بشيء بالمقارنة إلى صيام شهر أو لمن يقوم بأعمال بدنية أثناء الصيام”.

وتابع “التزام المسلمين بممارساتهم الدينية أمر مدهش”.

وكان هيتشن قد أعلن نيته تجربة الصيام، مستشيرًا متابعيه من العراقيين والمسلمين، لإبداء النصائح بغية استمرار صيامه.

وعدتكم راح اصوم ليوم واحد بهذا رمضان ، كرمز للتضامن مع المسلمين.

راح اصوم باجر ان شاء الله.

فاريد منكم نصائح شلون اكمل اليوم.

وطبعا راح اوافيكم باجر من قلب الحدث بالي يصير وياي.

طبعا قبل شوية كنت مسوي عزيمة افطار في بيتي بالسفارة. pic.twitter.com/g0M6mPm4m3 — Stephen Hitchen FCDO (@SCHitchenFCDO) March 17, 2024

وجبة السحور

وقال في تدوينة باللهجة المحلية الدارجة “وعدتكم راح أصوم ليوم واحد بهذا رمضان كرمز للتضامن مع المسلمين، أريد منكم نصائح شلون أكمل اليوم، وطبعًا راح أوافيكم باجر من قلب الحدث بالي يصير وياي. طبعًا قبل شوية كنت مسوي عزيمة إفطار في بيتي بالسفارة”.

وبعدها، شارك السفير البريطاني صورة عبر حسابه في إكس، لوجبة السحور التي تكونت من التمر واللبن الرائب، ودوّن عليها بحديث للنبي محمد ﷺ “تَسَحَّرُوا فإن في السَّحُورِ بَركة”، وأضاف “سحوري اليوم بناء على نصائحكم”.