بسبب عبارة “اسمه يوسف وشعره كيرلي”.. دعوات إلى مقاطعة مسلسل مصري (فيديو)

أثار مشهد ضمن أحداث المسلسل المصري “لانش بوكس” غضبًا واسعًا انعكس صداه على منصات التواصل، بعدما عَدَّه مشاهدون “استهزاءً” بمأساة الطفل الفلسطيني الشهيد يوسف الذي اشتهر بنداء أمه المكلومة الذي هز العالم “أبيضاني حلو وشعره كيرلي”.

وفي الحلقة السادسة من المسلسل، دار حوار بين مجموعة من الفتيات وهن يبحثن عن شخص ما في أحد المتاجر، وسألت إحداهن “لو سمحت أنا بسأل عن حد اسمه يوسف أو ياسين.. أشقر وشعره كيرلي وحليوة”، وذلك وسط بعض الضحكات ممن حولها.

المشهد أثار موجة استنكار، وعَدَّه متابعون استهزاءً بكارثة تعيشها فلسطين بشكل عام وغزة على وجه الخصوص، إذ تتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق خلّف منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من مئة ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى تصعيد مكثّف في الغربية المحتلة.

القصة التي أبكت الملايين .. الشهيد الطفل يوسف الشهير بـ" الأبيضاني الحلو" #الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة المصدر (تيك توك): tenminuteshistory pic.twitter.com/2ATjlmU4uM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 12, 2023

وظهرت دعوات إلى مقاطعة المسلسل المصري تحت وسم (#قاطعوا_مسلسل_لانش_بوكس)، وانتقد ناشطون استخدام عبارات وردت في واقعة مفجعة لتكون جزءًا من مشهد كوميدي.

ورأى كثيرون أن ما حدث استخفاف بمشاعر المشاهدين، بعد ربطه بفاجعة أم يوسف التي كانت تبحث عن طفلها المفقود بين المستشفيات إلى أن عُثر عليه شهيدًا.

ازاي no way يبقى مش مقصود!!!! هو ده اللي حصل المشهد كان مكتوب أسمر و فجأة و احنا بنقولو جمعنا ان الممثل اللي جه طلع أشقر ف بدلنا كلمة واحده المفروض تكونوا عارفين ان دي حاجة مستحيل تحصل بقصد مش نثير فتن أظن الناس عارفة كويس موقفي من القضية يا ريت نتحد ضد العدو 🇵🇸 دي صورة الممثل pic.twitter.com/V4b7lfLbSq — Jamila Awad (@jamilaawad) March 17, 2024

بطلة المشهد الممثلة جميلة عوض دافعت عن نفسها عبر منشور في منصة إكس، أكدت فيه أن الأمر غير مقصود، كما قدّم مخرج المسلسل هشام الرشيدي اعتذارًا “لكل من تشابه عليه نص المشهد المؤلم لإخواننا مع نص مشهد المسلسل”.

وأكد في منشور منسوب إليه عبر إكس أنه “غير المقصود بالمرة، لم ولن تكون القضية يومًا مجالًا لأي شيء غير كل الدعم والاحترام. الله يصبّر أهلنا في فلسطين ويعينهم”.