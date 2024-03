بينهم طفل.. إصابة 5 هاجمهم دب في سلوفاكيا (فيديو)

أصيب خمسة أشخاص بينهم طفل في إحدى المدن بسلوفاكيا بعد أن هاجمهم دب.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الدب وهو يعدو في شوارع مدينة ليبتوفسكي ميكولاس.

وأعلنت سلطات المدينة حالة طوارئ، يوم الأحد، إثر الهجوم الذي جاء بعد أيام قليلة من وفاة امرأة في حادث مماثل.

وأعلنت السلطات، الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ بعد أن تراجع الدب إلى الغابة القريبة من المدينة.

وأصيب الضحايا، ومن بينهم طفل يبلغ 10 سنوات، بخدوش وعضات متفاوتة الخطورة.

وقالت السلطات إن “أكبر المصابين الذين عولجوا في المستشفى هو رجل يبلغ 72 عامًا”.

وخصصت السلطات ست دوريات من الصيادين وأفراد الشرطة وخبراء الحياة البرية لتحديد موقع الدب، وتم تزويد الدوريات بطائرة مسيّرة، يمكنها التصوير خلال الليل وعبر البصمة الحرارية.

