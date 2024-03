شاهد: رجل مصاب بشلل رباعي يلعب الشطرنج بعقله بعد زرع شريحة إيلون ماسك

نشرت شركة “نيورالينك” الأمريكية التابعة للملياردير إيلون ماسك، أمس الأربعاء، مقطع “فيديو” يظهر فيه رجل مصاب بالشلل الرباعي وهو يلعب الشطرنج على الكمبيوتر متحكّما في اللعبة بعقله بواسطة غرسة في الدماغ.

ويروي نولاند أربو (29 عاما) المصاب بالشلل الرباعي جراء حادث سير، في الفيديو أن بإمكانه أن يلعب الشطرنج وألعاب الفيديو أو يتلقى دروسًا في اللغتين اليابانية والفرنسية بفضل غرسة دماغية تتيح له التحكم بمفرده في فأرة الكمبيوتر.

ويقول الشاب مبتسمًا، في مقطع الفيديو “هذا جنون، إنه أمر رائع للغاية”، ويضيف “لا يزال يتعين القيام بأمور إضافية كثيرة، لكن حياتي تغيّرت منذ الآن”.

وأثناء دردشة مع أحد مهندسي الشركة الناشئة، روى المريض كيف أعادت له هذه التكنولوجيا الجديدة القدرة على ممارسة هوايات عدة بشكل مبسّط. كما وصف الطريقة التي تمكن بها من تحريك المؤشر على الشاشة، حيث تترجم الغرسة تفكيره.

وأعلن ماسك، رئيس شركتي تيسلا وسبايس إكس ومنصة إكس، في يناير/كانون الثاني أن شركة “نيورالينك” أجرت أول عملية زرع لغرسة دماغية لدى مريض ضمن تجارب سريرية.

ثم أكد في نهاية فبراير/شباط أن هذا المريض أصبح قادرًا على التحكم في فأرة الكمبيوتر عن طريق التفكير.

Livestream of @Neuralink demonstrating “Telepathy” – controlling a computer and playing video games just by thinking https://t.co/0kHJdayfYy

— Elon Musk (@elonmusk) March 20, 2024