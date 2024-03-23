حكم دفع رشوة لإدخال مساعدات إلى غزة.. هل تُحسب من الزكاة؟ أستاذ بالفقه يجيب (فيديو)

هل تحتسَب هذه الأموال التي تُدفع من الزكاة أم لا؟‌

أوضح الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بكلية الشريعة في جامعة قطر، حكم دفع رشوة لأجل إدخال المساعدات إلى أهل غزة.

وردًّا على سؤال بشأن دفع أموال للموافقة على إدخال المساعدات إلى أهل غزة، هل يتم احتساب هذه الأموال التي تُدفع من الزكاة أم لا؟‌

أجاب مراد عبر برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر “الذي يأخذ الرشوة -وكان مسلمًا- على إدخال شيء، ويمنع ذلك إلا بهذا المال، أولًا هذا المال سحت محرم عليه”.

وأضاف “الشيء الثاني لو جاء جائع ومات من الجوع أو مات جريح أو هلك كان في ذمته ذلك دمه وتلف ماله، وقد قال الفقهاء إن من قصّر في إنقاذ غريق أو إنقاذ جريح أو إنقاذ جائع يتحمل الضمان، ثم انقسموا إلى قسمين: فالمالكية يقولون يضمن بالقصاص، والجمهور يقول: يضمن بالدية، فهذا الرجل الذي يأخذ الرشوة ملعون على لسان رسول الله ﷺ”.

واستطرد قائلًا “وقال الذهبي: هذا مكاس يأخذ المال قهرًا وقوة، والمكاس شر من الزاني وشارب الخمر والعياذ بالله”.

أما بخصوص القضية الثانية: هل تخصم من الزكاة؟ فقال مراد “أولًا يجب عليك أن تدافع عن مال الزكاة بأن تحفظه وأن توصله، وإن اضطررت أن تدفع منه فلا شيء في ذلك”.