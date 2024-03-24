إسلام الروسي.. فتى ينقذ أكثر من 100 شخص خلال هجوم موسكو (فيديو)

كشفت وسائل إعلام محلية عن قيام طالب روسي يبلغ من العمر 15 عامًا بعمل “بطولي”، بعدما أنقذ نحو 100 شخص بقيادته لهم خارج المجمع التجاري أثناء الهجوم الدامي على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو، الجمعة، ووجههم نحو المخرج.

وفي الوقت الذي كان فيه المسلحون يطلقون النار على الحاضرين قام الفتى الذي يدعى “إسلام” بمساعدة أكثر من 100 شخص للخروج من المبنى بعد إعطاء التعليمات لجميع المسؤولين في حالة الطوارئ، وكل ما فعله هو اتباع التعليمات بدقة، وفقًا لموقع روسيا اليوم الحكومي.

🇷🇺 15 летний школьник Ислам Халилов спас более 100 человек от террористов. Обычный парень, который подрабатывал в гардеробе "Крокус Сити Холла", вывел из здания больше 100 человек во время теракта. Как объяснил сам Ислам, он просто делал свою работу. Юный герой рассказал, что… pic.twitter.com/hWaeK6h9Gw — Mis Tikus 3 (Elena) (@Elena65681815) March 23, 2024

وبحسب الموقع، فإنه وأثناء إرشاد الحاضرين بالمكان، لاحظ إسلام أن مجموعة كبيرة كانت تركض إلى طريق مسدود، فبدأ في قيادة عملية الإجلاء.

وأخرج إسلام الناس من الممر الضيق إلى منطقة المعرض، ثم عبر مبنى المكاتب إلى الشارع.

وقال إسلام إنه كان يقوم بعمله فقط، مضيفًا أن “تموت في المعركة خير من أن تترك الآخرين يموتون”.

15 летний школьник Ислам Халилов подрабатывал в Крокусе. Когда случился теракт, он вывел из горящего здания более 100 человек. Многие из них изначально спрятались в туалетах. В таких закрытых помещениях погибло много зрителей- задохнулись от дыма. pic.twitter.com/pYLQFWy96m — миллиард казахстанцев (@S8gy2AEgVRHyS2Q) March 23, 2024

وتشهد روسيا حدادًا وطنيًا، الأحد، على ضحايا الهجوم المسلح على قاعة حفلات موسيقية في منطقة موسكو.

وتم تنكيس الأعلام إلى نصف السارية، بينما وضع سكان موسكو باقات الزهور في قاعة مدينة كروكوس، وهي قاعة الحفلات الموسيقية حيث فتح مسلحون النار، الجمعة، ما أسفر عن مقتل 137 شخصًا على الأقل وإصابة 152 آخرين.

والسبت، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب متلفز، بمعاقبة المسؤولين عن “المذبحة المتعمدة”، قائلًا إنه تم اعتقال 4 مسلحين كانوا يحاولون الفرار إلى أوكرانيا.