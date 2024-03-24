من أين تأتي الفتاوى الدينية غير المنضبطة؟ عصام البشير يشرح قضية “التلفيق المذموم” (فيديو)

‌يبحث بعض المفتين أو بعض من يتصدرون للفتوى في المذاهب والآراء لكي يجدوا رأيًا يوافق فتاويهم، حتى يقول يجوز لك أن تفعل ذلك، أو يبحث عن الرخص.

الدكتور عصام البشير، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أوضح موقف الشرع من هؤلاء قائلًا “العلماء حذروا من بضعة مسائل، حذروا أولًا من التلفيق المذموم”.

“التلفيق المذموم”

وشرح البشير، عبر برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، معنى التلفيق المذموم فقال “هو أن يأخذ جزئية مبتسرة من كل مذهب، ويُشكّل بها حالة لم يقل بها أحد من أهل العلم ولا من أهل المذاهب”.

وضرب البشير مثلًا بقضية عقد الزواج، فقال “بعض المذاهب لا تشترط الوليّ، وبعضها لا تشترط المهر، فيأتي إنسان ويقول أريد زواجًا لا مهر فيه ولا وليّ ولا شهود”.

وأضاف “هذه الحالة لم يقل بها أحد، لأن الذي لم يقل بالمهر قال بالوليّ، والذي لم يقل بالوليّ قال بالشهود، والذي لم يقل بالشهود قال بالوليّ أو بالمهر”.

وتابع “هذا الذي يبحث دائمًا عن تتبُّع الشواذ في آراء العلماء، وقالوا: لو تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله”.