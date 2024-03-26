“يا نائم قوم تسحّر وادعي لغزة تتحرر”.. نداء يوقظ الصائمين في الضفة (فيديو)

عادة ما يقوم المسحراتي في بعض الدول العربية بمهمة إيقاظ الأهالي خلال شهر رمضان ليتسحروا قبل صلاة الفجر، وذلك بدق الطبول ومناداة الأهالي والأناشيد الدينية أو أغنيات ونداءات خاصة تختلف بين شخص وآخر، لكن في الضفة الغربية قصة أخرى.

في مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة، تطوع كل من عبد الرحمن هارون ويوسف الأشقر وهيثم النجار ومحمود هارون للقيام بدور المسحراتية ولكن بشكل خاص أكثر.

يقوم المتطوعون الأربعة بإيقاظ سكان المخيم وأهالي الشهداء والجرحى والأسرى والأطفال تحديدًا، لإضفاء جوّ من البهجة عليهم، ومساندتهم ودعمهم.

المسحراتية الأربعة

ويقول يوسف الأشقر أحد المسحراتية الأربعة للجزيرة مباشر إنهم يختلفون عن بقية المسحراتية في العالم العربي، لأنهم ينشدون وينادون عبر الدعاء لمختلف مناطق فلسطين وخصوصًا لغزة.

وأبرز ما يقوله المسحرون حسب يوسف “يا نائم قوم تسحر.. وادعي لغزة تتحرر” و”يا نائم جينا نصحيك.. وادعي إلى الله يحميك” و”بدي أقدّم تحية.. لغزتنا الأبية”، كما يقوم المسحرون بتقديم تحية خاصة لكل شهيد في المنطقة.

“محمد صالحية”

وأشار يوسف في حديث للجزيرة مباشر إلى صديقهم الذي كان ضمن فريق المسحراتية “محمد صالحية”، الذي استشهد برصاص الاحتلال قبل يومين بالقرب من مخيم الأمعري.

يوسف كغيره من شباب الضفة وغزة، يعيشون أوضاعا صعبة جدًّا ومؤلمة، ولكن رغم ذلك يحافظون على صمودهم ورباطة جأشهم وتضرعهم إلى الله.