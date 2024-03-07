محمد الشارخ.. أول من أدخل العربية إلى الكمبيوتر

أثار رحيل المبرمج الكويتي محمد الشارخ، مشاعر حزن في الأوساط العربية نظرًا لمكانته الفريدة وكونه أول من أدخل اللغة العربية إلى الحواسيب.

ونعى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت في بيان أمس الأربعاء، الشارخ، عن عمر ناهز 82 عامًا.

ووفق بيان المجلس، فإن الشارخ هو أول من أدخل اللغة العربية إلى الحواسيب في التاريخ، وطوّر القارئ الآلي، والترجمة الآلية والنطق الآلي، وهو مؤسس ورئيس “شركة صخر” عام 1982.

حصل الشارخ على جائزة الدولة التقديرية عام 2018 في الكويت، وعلى جائزة خدمة الإسلام من قبل جائزة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية عام 2021، وفق البيان ذاته.

نعت الأمانة العامة للمجلس الوطني

للثقافة والفنون والآداب المغفور له بإذن الله تعالى

الأستاذ/ محمد عبدالرحمن الشارخ

الذي وافته المنية اليوم. ونقلت الأمانة العامة تعازي معالي وزير الإعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب السيد/ عبدالرحمن بداح المطيري… pic.twitter.com/tQZuE5HTRF — المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (@kw_nccal) March 6, 2024

تطوير برامج القرآن والحديث

ومنذ وفاته أمس الأربعاء، تواصلت مئات من البيانات التي تذكر مناقب الرجل وتنعاه للأمة العربية.

حقق الشارخ أيضا العديد من الإنجازات خلال مسيرته المهنية، منها تطوير برنامج القرآن الكريم وكتب الحديث باللغة الإنجليزية للكمبيوتر عام 1985.

كما أنجز أرشيف المعلومات الإسلامية والتعرف الضوئي على الحروف العربية عام 1994، ونطق الحروف العربية عام 1998، والترجمة من العربية وإليها عام 2002، وترجمة التخاطب الآلي عام 2010.

كذلك عمل الشارخ خلال مسيرته المثمرة على تطوير برامج تعليمية وتثقيفية عديدة وأخرى لتعليم البرمجة للناشئة، تجاوز عددها 90 برنامجًا، ونشر كتب تعليم الكمبيوتر وتدريب المدرسين وتأسيس معاهد تعليم برمجة الحاسب.

“رجل يستحق الرثاء”

وتحت عنوان وفاة رجل يستحق الرثاء، قال الإعلامي المصري أحمد منصور، اليوم الخميس، في منشور على منصة إكس: توفي في الكويت رجل الأعمال المبتكر والمكتشف محمد الشارخ الذي صنع للعرب مجدًا ومكانة من خلال اقتحامه مجال تقنية المعلومات وعلوم الكمبيوتر في وقت مبكّر، فأصبح له فضل بما قام به على العرب جميعًا.

وأضاف: هذا الرجل هو الذي أجبر عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت على الشراكة معه، علاوة على شركات كثيرة عالمية، كما سعت (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) يونيسكو ومعهد العالم العربي في باريس، للاستفادة من مشروعاته، وهو أول من اعتنى بالنص القرآني وترجماته على الكمبيوتر وكتب السنّة النبوية وأرشفتها.

وتابع: أنجز الشارخ للعرب أعظم أرشيف إلكتروني للمجلات الثقافية والأدبية العربية منذ تعرّف العرب على الطباعة، وأرشف أكثر من 325 ألف مقال لأكثر من 50 ألف كاتب ومفكر وأديب، وأنفق على جميع مشروعاته من ماله الخاص واستثماراته الخاصة، بدون دعم من أي حكومة.

ووفق منصور، تخرّج الشارخ من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة في مصر ثم حصل على الماجستير من جامعة ماساتشوستس الأمريكية.

وفاة رجل يستحق الرثاء : توفي في الكويت رجل الأعمال المبتكر والمكتشف محمد الشارخ الذي صنع للعرب مجدا ومكانة من خلال اقتحامه مجال تقنية المعلومات وعلوم الكومبيوتر في وقت مبكر ،فأصبح له فضل بما قام به على العرب جميعا،الشارخ هو مؤسس "كومبيوتر صخر"، وهو أول من أدخل اللغة العربية في… pic.twitter.com/gQmzAWtHFQ — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) March 7, 2024

صانع مجد العربية

ووصف الصحفي والكاتب الكويتي، داهم القحطاني، الشارخ، في منشور على منصة إكس، بأنه عبقري، وصانع مجد اللغة العربية في عالم الحواسيب والإنترنت.

جمعتني بالمرحوم بإذن الله العبقري وصانع مجد اللغة العربية في عالم الحواسيب والانترنت #محمد_الشارخ علاقة خاصة في السنوات الأخيرة فخصني بهذه المقابلة في برنامج #خليج_العرب ب #التلفزيون_العربي @AlarabyTV قبل نحو سنتين ( مايو 2022) وربما كانت المقابلة التلفزيونية الأخيرة له .

هنا… pic.twitter.com/PBNgsgl70c — داهم القحطاني (@dahemq) March 7, 2024

رائد قطاع البرمجة عربيًّا

ونعى رئيس البرلمان الكويتي السابق، مرزوق الغانم، الشارخ عبر إكس قائلا: فقدت الكويت واحدًا من أبرز رجالاتها المخلصين الذين ساهموا برفع اسم البلد في شتى المحافل الدولية والإسلامية.

وعدّد الغانم، مناقب الشارخ التي ذكرها آخرون، ومنها، أنه أول من أنتج برنامجا حاسوبيا للقرآن الكريم وكتب الحديث التسعة باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تحديث أرشيف المعلومات الإسلامية الذي يضم القرآن الكريم وموسوعة الحديث الشريف وموسوعة الفقه الإسلامي.

خالص العزاء و صادق المواساة لآل الشارخ و الصقير الكرام بوفاة المغفور له بإذن الله

العم محمد بن عبدالرحمن الشارخ فقدت الكويت واحدًا من أبرز رجالاتها المخلصين الذين ساهموا برفع اسم البلد في شتى المحافل الدولية و الإسلامية

فهو أول من أنتج برنامج حاسوبي للقرآن الكريم وكتب الحديث… pic.twitter.com/eXFAzJomnB — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) March 6, 2024

ونعت جائزة الملك فيصل السعودية، عبر إكس، الشارخ، مشيرة إلى جهوده المتميزة للاستفادة من التقنية مبكرًا في خدمة لغة القرآن الكريم والثقافة العربية الإسلامية.