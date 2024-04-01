كيف تتجلى أسماء الله الحسنى فيما يحدث الآن في غزة؟ (فيديو)

كشف الداعية الإسلامي بلال نور الدين، عن اسمين من أسماء الله الحسنى التي يمكن استشعارها بالتزامن مع الأحداث الحالية في غزة.

وقال في حوار مع برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، إن اسم الله “الشهيد” يتجلى في الأوضاع الحالية في غزة.

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وأوضح ذلك قائلا “إن غابت شهادة الناس على دمائكم وعلى انتهاك حرماتكم، فلا تنسوا أن الله تعالى الشهيد، يشهد كل ما يجري على أرض غزة”.

وتابع “ولا تنسوا أنه يشهد إجرام أعدائكم، ويشهد صبركم وثباتكم، ويشهد قوتكم، ورضاكم عنه جل جلاله، ولن يضيع أجوركم حاشاه جل جلاله”.

أما الاسم الآخر الذي ذكره الداعية بلال فهو “القدير”، إذ قال “اعلموا يا أهل غزة، أن الله هو القدير على كل شيء، تعلقت قدرته بكل الممكنات، عنده طلاقة القدرة”.

وأضاف “اعلموا أن الله تعالى يؤخر نصركم ليبلوكم بلاءً عظيمًا فيستحق أهل الجنة الجنة ويستحق الخائنون مع أعداء الله العذاب الأليم من الله”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.