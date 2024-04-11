“ميتا” تعلن إجراءات أمان جديدة لحماية القصّر من الابتزاز الجنسي

أعلنت شركة ميتا عن إجراءات جديدة على إنستغرام، اليوم الخميس، لحماية المستخدمين القصّر من عمليات الابتزاز بالصور العارية، في ظل التدقيق المتزايد لأداء المنصات في أوروبا والولايات المتحدة على هذا الصعيد.

“الحماية من العري”

ومن المقرر أن يتم تشغيل السمة الجديدة، التي يطلق عليها اسم “الحماية من العري”، تلقائيًّا، مع من تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وستقوم تلقائيًّا بطمس الصور المرسلة إلى المستخدمين، التي يتم اكتشاف احتوائها على مواد عري، مما سيوفر حماية أفضل بالنسبة للمستخدمين لتجنب رؤيتهم لمواد العري غير المرغوب فيها في رسائلهم المباشرة.

وعند تلقي صور عري، ستظهر للمستخدمين رسالة تحثهم على عدم لزوم الرد، وخيار لحظر المرسل والإبلاغ عن الدردشة.

وأوضحت كابوسين توفييه المسؤولة عن حماية الأطفال في شركة ميتا بفرعها الفرنسي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه بهذه الطريقة، لن يتعرض المتلقي بطريقة غير مرغوب فيها لمحتوى حميم، وسيكون له خيار رؤية تلك الصور أو عدمها.

إجراءات لحماية القصّر

وكانت ميتا، المتهمة في الولايات المتحدة وفرنسا بالتسبب في أضرار على الصحة العقلية للمراهقين، قد أعلنت بالفعل في يناير/كانون الثاني عن جولة أولى من الإجراءات لحماية المستخدمين الشباب بشكل أفضل.

ومن بين هذه الميزات، سيحتاج المستخدم القاصر إلى إذن صريح من والديه لتغيير حسابه من خاص إلى عام، أو الوصول إلى المزيد مما يسمى بالمحتوى “الحساس” أو الحصول على إمكانية تلقي رسائل من أشخاص لا يتابعهم بالفعل على المنصة.

وأطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقات منفصلة تتناول شركات (ميتا وسناب وتيك توك ويوتيوب)، بشأن التدابير المطبقة لحماية الصحة الجسدية والعقلية للقاصرين.