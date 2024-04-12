حديقة حيوانات رفح تفتح أبوابها أمام أهالي غزة في عيد الفطر (فيديو)

أُغلقت حديقة الحيوانات الوحيدة في محافظة رفح على وقع الحرب الإسرائيلية على غزة، وأعيد افتتاحها مع قدوم عيد الفطر المبارك، حيث أصر مالك الحديقة، محمد جمعة، على إدخال الفرح والسرور على قلوب الأطفال في العيد، رغم نفوق عدد من الحيوانات.

وقال جمعة للجزيرة مباشر: “أنشئت الحديقة عام 1999، واليوم نحتفل بالعام الـ25 لها”.

وتحتوي الحديقة كباقي الأماكن في رفح على خيام للنازحين، بعد أن قام جمعة بإعادة تنظيم خيام النازحين المنتشرة في أرجاء الحديقة حتى يتمكن من إعادة افتتاح ما تبقى من حديقته.

ووجه جمعة رسالة للعالم أن ينظر إلى المواطن الفلسطيني كونه إنسان مثقف يمتلك إمكانات مثل أي إنسان آخر، وأنه يستحق العيش بكرامة كباقي البشر.

الطفل عمر خالد جاء إلى حديقة الحيوانات برفقة عائلته لتغيير روتين الحرب والخوف مؤكدا أنهم كأطفال انقطعوا عن العالم منذ بدء الحرب في ظل غياب وسائل التسلية والترفيه، مشيرا إلى شعوره بالسعادة بعد رؤية ما تبقى من حيوانات داخل الحديقة.

وأثنى النازح خالد خليفة على قرار فتح الحديقة رغم وجود نازحين بها، مؤكدا أنه نجح في إدخال السرور على أطفاله.

ويأمل خليفة أن تسفر المفاوضات الجارية إلى وقف الحرب في القريب العاجل، قائلا: “الجميع تعب ولا يوجد طاقة تحمل للمعاناة التي يعيشها أهل غزة وأتمنى العودة لداري”.

أما النازحة هالة أحمد التي تعاني من مرض الفشل الكلوي، فقالت: “إنها جاءت إلى الحديقة رغم مرضها للترويح عن نفسها وعن أطفالها الصغار”.

وأضافت: “رغم المعاناة والظروف الصعبة والتهجير ولكن الحمد لله العزيمة قوية وإن شاء الله ربنا يهدي البال ونرجع لبيوتنا في غزة”.

وتحدث الطفل أنس ابو حسون عن احتفاله بالعيد رغم أنف الاحتلال، مشيرا إلى فقدانه عدد كبير من أقاربه جراء الحرب ونزوحهم 3 مرات، لكنه مصر على الفرح بالعيد.