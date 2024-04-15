من هي إيتيل عدنان التي يحتفي بها غوغل؟

ساعدتها مواهبها المتعددة وانغماسها في التجريب وتمكنها من لغات عدة، في بلوغ العالمية

احتفى محرك البحث العالمي “غوغل”، اليوم الاثنين، بالشاعرة والكاتبة اللبنانية إيتيل عدنان، متخذًا من صورتها أيقونة له.

وولدت عدنان في لبنان عام 1925 لأم يونانية مسيحية وضابط سوري مسلم، ثم سافرت إلى فرنسا بعمر الـ24 لدراسة الفلسفة ثم إلى الولايات المتحدة لدراسة فلسفة الفن وعادت إلى لبنان، حيث عملت بالصحافة الصادرة بالفرنسية وتميزت في تنفيذ الرسوم التوضيحية المصاحبة للمقالات قبل أن تغادر بيروت نهائيًّا مع بدء الحرب الأهلية.

عملت إيتيل بتدريس الفلسفة في جامعة الدومينيكان بكاليفورنيا وهناك اكتشفت حبها للرسم بتشجيع من الفنانة الأمريكية آن أوهانلون، وبدأت لاحقا في دمج اللغة العربية في أعمالها.

“الست ماري روز”

وفي العام 1977 نشرت رواية (الست ماري روز) عن الحرب الأهلية اللبنانية وحقق العمل نجاحًا كبيرًا استحقت عنه جائزة الصداقة الفرنسية العربية.

#Lebanon: #Google is honoring the life and achievements of Etel Adnan with a special #doodle on its homepage on Monday. https://t.co/DFZsLoVYhN — LBCI Lebanon English (@LBCI_News_EN) April 15, 2024

تميزت إيتيل عدنان في الشعر وكتابة المقال والتأليف المسرحي والرسم والنحت، وأصدرت نحو 20 كتابا باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وساعدتها مواهبها المتعددة وانغماسها الدائم في التجريب وحبها للتنقل وتمكنها من أكثر من لغة في بلوغ العالمية.

ومن أعمالها (سفر الرؤيا العربي) و(عن مدن ونساء.. رسائل إلى فواز) و(قصائد الزيزفون) و(سيد الكسوف) و(باريس عندما تتعرى).

أما لوحاتها فاتسمت بالصفاء والهدوء والميل إلى تصوير الطبيعة البشرية، وجاءت معبرة عن الحياة والحب والنقاء، فاقتنتها عدة متاحف كبرى بالعالم.

وفي العام 2021 رحلت إيتيل عدنان عن 96 عامًا، قضت جانبًا كبيرًا منها، مأخوذةً بهموم الشعر والفن والثقافة.