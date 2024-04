من هي إيتيل عدنان التي يحتفي بها غوغل؟

احتفى محرك البحث العالمي “غوغل”، اليوم الاثنين، بالشاعرة والكاتبة اللبنانية إيتيل عدنان، متخذًا من صورتها أيقونة له.

وولدت عدنان في لبنان عام 1925 لأم يونانية مسيحية وضابط سوري مسلم، ثم سافرت إلى فرنسا بعمر الـ24 لدراسة الفلسفة ثم إلى الولايات المتحدة لدراسة فلسفة الفن وعادت إلى لبنان، حيث عملت بالصحافة الصادرة بالفرنسية وتميزت في تنفيذ الرسوم التوضيحية المصاحبة للمقالات قبل أن تغادر بيروت نهائيًّا مع بدء الحرب الأهلية.

عملت إيتيل بتدريس الفلسفة في جامعة الدومينيكان بكاليفورنيا وهناك اكتشفت حبها للرسم بتشجيع من الفنانة الأمريكية آن أوهانلون، وبدأت لاحقا في دمج اللغة العربية في أعمالها.

وفي العام 1977 نشرت رواية (الست ماري روز) عن الحرب الأهلية اللبنانية وحقق العمل نجاحًا كبيرًا استحقت عنه جائزة الصداقة الفرنسية العربية.

#Lebanon: #Google is honoring the life and achievements of Etel Adnan with a special #doodle on its homepage on Monday. https://t.co/DFZsLoVYhN

— LBCI Lebanon English (@LBCI_News_EN) April 15, 2024