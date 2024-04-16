تبلغ ذروتها الثلاثاء.. سيول في عُمان تودي بحياة 17 شخصا معظمهم تلاميذ (فيديو)

قضى 17 شخصًا معظمهم تلاميذ، جرّاء سيول في سلطنة عمان نجمت عن هطول أمطار غزيرة، يوم الأحد، وفق ما أفادت السلطات.

وأعلنت وكالة الأنباء العمانية، مساء الاثنين، نقلًا عن قطاع البحث والإنقاذ في “المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة”، أنه تم “العثور على شخص مفارق للحياة” في محافظة جنوب الشرقية “ليصل إجمالي الوفيات حتى الآن جرّاء الحالة الجوية إلى 17 وفاة”.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت الوكالة بالعثور على جثث 3 أشخاص وطفل، إضافة إلى تسجيل، أمس “12 وفاة جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم”، هم مواطنان وأجنبي إضافة إلى 9 تلاميذ في محافظة شمال الشرقية الواقعة في شرقي البلاد على بُعد نحو 150 كليومترًا من العاصمة مسقط.

قطاع البحث والإنقاذ: العثور على شخص مفارق للحياة بوادي البطحاء بولاية جعلان بني بو علي في محافظة جنوب الشرقية، ليصل إجمالي الوفيات جرّاء الحالة الجوية إلى 17 وفاة.#العُمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 15, 2024

وتشهد سلطنة عمان، منذ الأحد، عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية، تسببت في سيول بمناطق عدة في شمال البلاد وشرقها.

وأُغلقت المدارس الحكومية والخاصة في معظم المحافظات، وتلقى التلاميذ دروسهم عن بُعد.

وتدخلت القوات الجوية العمانية عشرات المرات لإنقاذ مواطنين عالقين بسبب الفيضانات، حسب المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة.

مشاهد لجريان أودية ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية. ⁧#العمانية⁩ pic.twitter.com/6yl6HKTnGO — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 15, 2024

ويُتوقع أن تبلغ الأحوال الجوية السيئة في سلطنة عمان ذروتها، الثلاثاء، على أن تستمر حتى مساء الأربعاء، وستتأثر بها في الساعات المقبلة دول خليجية أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن المنسق باللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بالسلطنة محمد البوصافي قوله إنه تم تفعيل غرفة عمليات طوارئ للتعامل مع أزمة الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها البلاد بسبب مرورها بمنخفض المطير الجوي.

وقال متحدث هيئة الدفاع المدني والإسعاف بالسلطنة علي الفارسي، لإذاعة الشبيبة المحلية، إنه تم إنقاذ 1500 شخص منذ الأحد، سواء من مجاري الأودية أو تجمعات مائية وحتى من المدارس.

وتقع سلطنة عمان على الأطراف الشرقية لشبه الجزيرة العربية على زاوية تطل على الخليج العربي وبحر العرب، وهو موقع يجعلها في مسار الأمطار الموسمية والأعاصير التي تتسبب بين حين وآخر في تشكل سيول.