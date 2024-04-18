صورة فلسطينية تحتضن جثمان قريبتها في غزة تفوز بجائزة “وورلد برس فوتو”

فازت صورة مؤثرة لامرأة فلسطينية تحتضن جثمان ابنة أخيها الصغيرة وهي في كفن أبيض، إثر مقتلها بغارة إسرائيلية على قطاع غزة، بجائزة صورة عام 2024 اليوم الخميس، وذلك ضمن مسابقة “وورلد برس فوتو”.

وتُظهر الصورة التي التقطها محمد سالم لوكالة “رويترز” للأنباء، إيناس أبو معمر وهي تحتضن جثة سالي البالغة 5 سنوات، التي استشهدت مع والدتها وشقيقتها عندما أصاب صاروخ منزلهنّ في خان يونس في أكتوبر/تشرين الأول.

وكان سالم في مستشفى ناصر في خان يونس في 17 أكتوبر عندما رأى إيناس معمر (36 عاما)، تبكي وتمسك بقوة جثة ابنة أخيها الملفوفة بكفن أبيض في مشرحة المستشفى.

والتُقطت الصورة بعد 10 أيام من انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونقلت “وورلد برس فوتو” عن سالم قوله “لقد كانت لحظة قوية وحزينة، وشعرتُ بأن الصورة تلخّص المعنى الأوسع لما يحدث في قطاع غزة”.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم فيونا شيلدز “إنها صورة مؤثرة للغاية”، وأضافت “بمجرد أن تراها، ستُحفر (الصورة) في ذهنك نوعًا ما”، لافتة إلى أنها “أشبه برسالة حرفية ومجازية حول رعب الصراع وعدم جدواه”، وإلى أن الصورة الفائزة تشكّل “حجة قوية للغاية من أجل السلام”.