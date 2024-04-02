مصرع 29 شخصا جراء حريق بمبنى سكني في إسطنبول (فيديو)

لقي 29 شخصًا مصرعهم في حريق اندلع، الثلاثاء، في الطابق السفلي من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقًا في إسطنبول، حسب حصيلة جديدة أوردها مكتب حاكم المدينة.

وجاء في حصيلة أوردها مكتب حاكم إسطنبول في بيان أنه إلى جانب القتلى لا يزال هناك جريح في المستشفى بحالة حرجة.

وكان مكتب الحاكم قد أفاد سابقًا بأن حريقًا اندلع في “ملهى ليلي” يقع في الطوابق السفلية لمبنى سكني مؤلف من 16 طابقًا في “غايريتيبه” بمنطقة “بشيكطاش”، موضحًا أن الكارثة وقعت عند الساعة 12:47 بالتوقيت المحلي (9:47 بتوقيت غرينتش)، وتم إخماد الحريق بعد ساعات إثر تدخل رجال الإطفاء.

وارتفعت الحصيلة باستمرار منذ بدء الحريق، وغالبية الجرحى الـ12 الذين أُعلن إصابتهم في بادئ الأمر توفوا بعد ذلك رغم نقلهم إلى المستشفى.

ونُقلت جثث الضحايا من مكان الحادث إلى معهد الطب الشرعي بسيارات الإسعاف.

وأظهرت محطات التلفزة صورًا للدخان الأسود يتصاعد من نوافذ الشقق.

وكانت ولاية إسطنبول قد أعلنت في حصيلة سابقة مصرع 25 شخصًا في الحريق.

وفي إطار التحقيق الذي بدأته النيابة، صدر أمر بحبس 5 أشخاص مشتبه فيهم، بينهم 3 من موظفي الملهى والمدير، والشخص المسؤول عن التجديد.

وقال حاكم إسطنبول داود غول للصحفيين إن الحريق اندلع خلال أشغال كانت تجري في الملهى الليلي الواقع في الطابق السفلي من المبنى.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا “فتح تحقيق عقب الحريق”.