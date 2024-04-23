النار تشتعل في عربات قطار بمدينة كندية (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو متداولة لحظات عصيبة في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو الكندية، بعد مرور قطار بينما كانت النيران مشتعلة في عربات منه.

وذكرت وسائل إعلام كندية أن النيران اشتعلت في قواعد خشبية قديمة لقضبان السكك الحديدية كان القطار ينقلها.

وأضافت أن أجهزة الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق بعد نحو ساعة ونصف. وقالت السلطات إنها بدأت التحقيق في أسباب الحادث.