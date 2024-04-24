الولايات المتحدة لـ”تيك توك”: إما قطع العلاقات مع الصين وإما الحظر

اعتمد الكونغرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، قانونًا يطالب مجموعة “تيك توك” العملاقة بقطع علاقاتها مع شركتها الأم “بايت دانس” وعلى نطاق أوسع مع الصين، إذا كانت لا تريد مواجهة خطر حظرها في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد عبّر عن “قلقه” بشأن تيك توك خلال محادثة مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بداية إبريل/نيسان الجاري.

واحتجت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة مباشرة بعد التصويت في مجلس النواب السبت، وقالت إن حظر التطبيق “سيشكل انتهاكًا لحرية التعبير” لـ170 مليون أمريكي.

وإذا دخل النص حيز التنفيذ، فسيجبر “بايت دانس” الشركة الصينية الأم لـ”تيك توك” على بيع التطبيق خلال 12 شهرًا، وإلا سيُستبعَد من متاجر “أبل” و”غوغل” على الأراضي الأمريكية، لكن الحظر المحتمل يمكن أن يواجه طعنًا في القضاء.

واندرج إنذار المشرعين الأمريكيين لشبكة التواصل الاجتماعي التي تتمتع بشعبية كبيرة في إطار حزمة واسعة من النصوص تشمل تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.