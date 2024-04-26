فنانون ونشطاء في هولندا يتضامنون مع غزة بطريقتهم الخاصة (فيديو)

شارك نشطاء وفنانون في العاصمة الهولندية أمستردام في معرض فني تضامنًا مع سكان قطاع غزة في وجه الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وقالت مؤسسة حنظلة، المسؤولة عن تنظيم المعرض، إن هناك العديد من المشاركين من دول أخرى مثل بلجيكا وفرنسا وألمانيا.

وذكر المنظمون أن المعرض يهدف لتأكيد التضامن مع أهل غزة عبر الفن، ومحاولة للرد على الاحتلال الإسرائيلي ووقف مخططه لتشويه الهوية الفلسطينية.

ركن تعليم المهارات

وتضمن المعرض فقرات فنية، بالإضافة إلى ركن لتعليم مهارات مثل التطريز ونقش الحنة، ومسابقات للتعريف بالقضية الفلسطينية.

وبالإضافة إلى الجمهور من الجاليات العربية، شهد المعرض حضور جمهور من الهولنديين الذين ارتدى بعضهم “الكوفية” الفلسطينية.

وقال أندريه، وهو هولندي، إنه حضر إلى المعرض من أجل دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه كانت فرصة جميلة للتعرف إلى الفلسطينيين وطعامهم وفنهم.