بسبب غزة.. الفرنسي باتريس بوميل مدرب نادي مولودية الجزائر يشهر إسلامه (فيديو)

أشهر مدرب نادي مولودية الجزائر لكرة القدم، الفرنسي باتريس بوميل، إسلامه.

وأظهر مقطع مصور بوميل وهو يلقي كلمة أمام المصلين داخل مسجد وسط صيحات التكبير، في حين أعلن إمام المسجد أن بوميل غيّر اسمه إلى “أمير”.

وأضاف إمام المسجد أن ثبات أهالي قطاع غزة، رغم المجازر التي يتعرضون لها، مثّل السبب الرئيسي لاعتناق بوميل الإسلام، إذ دفعته تلك الأحداث إلى التعرف على الدين الإسلامي، والدخول في مناقشات مع أشخاص عديدين، قبل أن يتخذ قراره.

السبب #غزة.. الفرنسي باتريس بوميل مدرب نادي مولودية الجزائر يشهر إسلامه#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/YK9tVsNjt9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 28, 2024

ونشر حساب نادي مولودية الجزائر على منصة إكس فيديو المدرب، معلقا “الحمد لله. مرحبا بك أمير بوميل في دين الحق”. وأضاف “هكذا نطق مدربنا الفرنسي باتريس بوميل الشهادتين في المسجد معلنا إسلامه، ليختار له من الأسماء أمير، أبشر يا أمير بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك”.

الحمد لله … مرحبا بك أمير بوميل في دين الحق 🕌🕋☪️🤲💚❤️ هكذا نطق مدربنا الفرنسي باتريس بوميل الشهادتين في المسجد معلنا إسلامه، ليختار له من الأسماء "أمير"، أبشر يا أمير بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال تعالى: "بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ" pic.twitter.com/Xnswaltpn6 — Mouloudia Club d'Alger (@THEDEAN1921) April 26, 2024

وعقب فوز الفريق على نادي بارادو في الدوري المحلي، هتف جمهور مولودية الجزائر “الله أكبر أمير بوميل”، ليرد المدرب بالسجود.