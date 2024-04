بيع ساعة أغنى رجل كان على متن “السفينة تيتانيك” في مزاد علني.. تعرف إلى سعرها

بيعت (ساعة جيب ذهبية) ماركة “وولثام” تم استعادتها بعد العثور على جثمان أغنى رجل كان على متن السفينة “تيتانيك”، في مزاد علني بمبلغ قياسي بلغ 1.175 مليون جنيه إسترليني (1.48مليون دولار).

وأفادت وكالة “بي.إيه.ميديا” البريطانية بان الساعة بيعت، السبت، إلى أحد جامعي المقتنيات من الولايات المتحدة في دار مزادات “هنري الدريدغ آند سن” في مدينة “ديفايز” في مقاطعة ويلتشير، في أعلى قيمة يجري بها بيع أحد تذكارات تيتانيك، وفقا لدار المزادات.

وكانت التوقعات قبل المزاد تشير إلى أن “الساعة” ستباع بمبلغ يتراوح بين 100 ألف إلى 150 ألف جنيه إسترليني.

وكان المالك الأصلي للساعة رجل الأعمال جون جاكوب أستور (47 عاما) وقد غرق مع السفينة في عام 1912.

