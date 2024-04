دراسة تكشف تأثير “وقت الشاشة” على التطور اللغوي لدى الأطفال

وجدت دراسة أسترالية، أنه مقابل كل دقيقة يقضيها الأطفال الصغار أمام الشاشات في المنزل، فإنهم يسمعون عددًا أقل من كلمات البالغين، ويصدرون أصواتًا أقل، وينخرطون في محادثات أقل مع والديهم، وبالتالي يفقدون عنصرًا أساسيًا لبناء مهاراتهم اللغوية التي يمكن أن تشهد تأخرًا.

البحث نُشر في دورية الجمعية الأمريكية لطب الأطفال (JAMA)، وتتبع خلاله الباحثون 220 عائلة أسترالية على مدى عامين ونصف لقياس العلاقة بين استخدام الشاشة العائلية وبيئة لغة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و36 شهرًا.

