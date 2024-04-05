داعية أمريكي: ما عرفت الإسلام إلا من غزة (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الأمريكي عبد الرحيم مكارثي، إنه ما عرف الإسلام إلا من غزة، مؤكدًا أنه يطلب العلم منذ 30 سنة، ويدعو إلى الله منذ نحو 20 عاما، ومع ذلك ما عرف حقيقة الإسلام إلا من خلال رؤيته تطبيق أهل غزة لتعاليم دينهم.

وأضاف مكارثي في مقابلة مع برنامج (أيام الله) عبر الجزيرة مباشر “صبرهم ويقينهم بالله وتعلقهم بالله وإيمانهم به، شيء عجيب. سبحان الله! هم يتعذبون وأنا أسأل الله أن يرفع عنهم البلاء، لكنهم يعلموننا كيف يكون التمسك بالإسلام”.

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“كم شخص دخل الإسلام بسبب أحداث غزة”

وتابع “كم من مسلم عاد إلى ربه بسبب هذه الأحداث، وكم من غير المسلمين دخلوا في الإسلام بسبب هذه الأحداث ولِما رأوه من صبر هؤلاء”.

وأشار إلى أن صبر أهل غزة على فقد أولادهم وذويهم واحتسابهم أحباءهم عند الله، هو مصداق قوله تعالى {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}.

يذكر أن الداعية الأمريكي عبد الرحيم مكارثي اعتنق الإسلام وهو في الثامنة عشرة، ثم أصبح من أشهر الدعاة إلى الإسلام باللغة الإنجليزية.

وهو الآن مدرب لتأهيل الدعاة المعرفين بالإسلام، وعضو في الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين، وله رحلات دعوية إلى أكثر من 30 دولة، وقد شارك في العديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة بالتعريف بالإسلام.