داعية أمريكي: هذه الطريقة أسلم بسببها الملايين في الغرب (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الأمريكي، عبد الرحيم مكارثي، إن الأسلوب الأمثل في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، هو الإكرام والمعاملة الحسنة.

وأضاف مكارثي في مقابلة مع برنامج (أيام الله) عبر الجزيرة مباشر: “إذا ذهبت لأي بيت عربي ستجد الإكرام وحسن الضيافة، وهذا مفتاح مهم في دعوة غير المسلمين”.

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أسلم من خلاله الملايين

وتابع “هناك أيضًا أسلوب سهل ومختصر أسلم من خلاله الملايين بفضل الله عز وجل، وهو شرح جوهر دين الإسلام المتمثل في الاستسلام لله”.

وأكد مكارثي أن كثيرًا من الدعاة في الغرب وجدوا أنهم عندما كانوا ينبرون للرد على بعض الشبهات حول الإسلام، كان البعض يدخل في جدال لا ينتهي، لكن عندما بدؤوا يؤصلون لمبدأ أن الإسلام عقيدة مبنية في أصلها على الخضوع لأوامر الله تعالى والانقياد لتعاليمه، كان الكثير من هذه الشبهات يزول دون عناء.

يذكر أن الداعية الأمريكي عبد الرحيم مكارثي اعتنق الإسلام وهو في الثامنة عشرة، ثم أصبح من أشهر الدعاة إلى الإسلام باللغة الإنجليزية.

وهو الآن مدرب لتأهيل الدعاة المعرفين بالإسلام، وعضو في الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين، وله رحلات دعوية إلى أكثر من 30 دولة، وقد شارك في العديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة بالتعريف بالإسلام.