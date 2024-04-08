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الأربعاء.. أول أيام عيد الفطر في هذه الدول

الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في هذه الدول
8/4/2024-|آخر تحديث: 9/4/202412:26 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت السعودية وقطر ومصر وتونس والجزائر ودول عربية عدة، مساء الاثنين، تعذر رؤية هلال شهر شوال ليكون يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويحل عيد الفطر هذا العام وسط حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا في المرافق الحيوية والمستشفيات وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن المحكمة العليا قررت أن يوم غد الثلاثاء الموافق 9 إبريل/ نيسان هو المكمل لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي سياق متصل، أعلنت الإمارات أن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت البحرين والكويت الموقف ذاته، حسب بيانين لهيئة الرؤية الشرعية في البلدين.

كما أعلن ديوان الوقف السني في العراق أن يوم غد الثلاثاء متمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر.

كما أعلن لبنان واليمن الموعد ذاته، وفق بيان لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ووزارة الأوقاف اليمنية.

كما أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وفي مصر، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلن السودان أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك وفق بيان مجمع الفقه الإسلامي.

وأعلنت وزارة الشؤون الدينية بالجزائر أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وفي الأردن، دعا مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، إلى تحري هلال شهر شوال يوم غد الثلاثاء.

وفي سوريا، أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية أن، اليوم الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

المصدر : الجزيرة مباشر