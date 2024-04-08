الأربعاء.. أول أيام عيد الفطر في هذه الدول

أعلنت السعودية ومصر وقطر ودول عربية عدة، مساء الاثنين، تعذر رؤية هلال شهر شوال ليكون يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن المحكمة العليا قررت أن يوم غد الثلاثاء الموافق 9 إبريل/ نيسان هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن أن بعد غدا الأربعاء هو أول أيام #عيد_الفطر المبارك#قنا #قطرhttps://t.co/AhKzUxj1CI pic.twitter.com/dnqo25nBzn — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 8, 2024

وفي سياق متصل، أعلنت الإمارات أن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت البحرين والكويت الموقف ذاته، حسب بيانين لهيئة الرؤية الشرعية في البلدين.

وزارة العدل: هيئة الرؤية الشرعية تعلن أن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك والأربعاء أول أيام عيد الفطر#وزارة_الاعلام_الكويت pic.twitter.com/KSNZbLpIDV — MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) April 8, 2024

كما أعلن ديوان الوقف السني في العراق أن يوم غد الثلاثاء متمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر.

كما أعلن لبنان واليمن الموعد ذاته، وفق بيان لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ووزارة الأوقاف اليمنية.

الأوقاف تعلن غدًا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء عيد الفطر المبارك تعلن وزارة الأوقاف والإرشاد أن غدًا الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 م هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وسيكون عيد الفطر المبارك هو الأربعاء 10 أبريل 2024. pic.twitter.com/5BdRDLQKcW — وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية (@yemenawqafe) April 8, 2024

كما أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وفي مصر، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.