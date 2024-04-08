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الأربعاء.. أول أيام عيد الفطر في هذه الدول

الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في هذه الدول
8/4/2024-|آخر تحديث: 8/4/202408:47 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت السعودية ومصر وقطر ودول عربية عدة، مساء الاثنين، تعذر رؤية هلال شهر شوال ليكون يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن المحكمة العليا قررت أن يوم غد الثلاثاء الموافق 9 إبريل/ نيسان هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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وفي قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي سياق متصل، أعلنت الإمارات أن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت البحرين والكويت الموقف ذاته، حسب بيانين لهيئة الرؤية الشرعية في البلدين.

كما أعلن ديوان الوقف السني في العراق أن يوم غد الثلاثاء متمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر.

كما أعلن لبنان واليمن الموعد ذاته، وفق بيان لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ووزارة الأوقاف اليمنية.

كما أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وفي مصر، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

المصدر : الجزيرة مباشر